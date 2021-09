Sinsheim. (pol/jubu) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B292 wurden am Donnerstagmittag zwei Personen verletzt. Sie mussten nach notärztlicher Versorgung mit Rettungswagen in das Sinsheimer Krankenhaus gebracht werden.

Nach Polizeiinformationen fuhr ein Lastwagen gegen 12.30 Uhr auf der B292 in Richtung Waibstadt. Kurz nach der Waidbach-Brücke wechselte der Fahrer von links nach rechts und übersah dabei einen von der Berufsschule kommenden BMW. Dessen Fahrer wich einer seitlichen Kollision aus, geriet in die angrenzende Grünfläche und überschlug sich. Beide Insassen des BMW - ein Mann und eine Frau - wurden verletzt.

Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. "Wegen der anfänglichen Meldung einer eingeklemmten Person war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Sinsheim alarmiert", sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hess vor Ort gegenüber der RNZ. Die Wehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher.

Der Verkehr von Dühren und der Innenstadt kommend wurde über die Gegenfahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr von Waibstadt kommend wurde an der Berufsschule ab- und durch die Innenstadt umgeleitet. Deshalb kam es im innerstädtischen Verkehr zu langen Staus - insbesondere in der Wilhelmstraße und der Hauptstraße brauchten Autofahrer am Mittag deutlich länger.

Update: Donnerstag, 2. September 2021, 16.15 Uhr