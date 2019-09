Neckarsulm. (y) Die Neckarsulmer stimmen am 22. September per Bürgerentscheid über den umstrittenen Anschluss der Bundesstraße 27 an die Binswanger Straße ab. Um sich vorher nochmals umfassend informieren zu können, findet am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr in der Ballei eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Neckarsulm und der Bürgerinitiative statt. Im Vorfeld des Bürgerentscheids hat die Stadt Unterstützung aus der Wirtschaft für die Planung erhalten. In einem gemeinsamen Schreiben an Oberbürgermeister Steffen Hertwig befürworten die Rheinmetall Automotive AG, die Bechtle AG sowie die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland den geplanten Anschluss.

"Als Partner und Unterstützer des regionalen Mobilitätspaktes sowie bedeutende Arbeitgeber der Region unterstützen wir die in dieser Angelegenheit unternommenen regionalen und überregionalen Anstrengungen ausdrücklich", erklären die Unternehmenschefs in dem gemeinsamen Schreiben. Unterzeichner sind Horst Binnig, Chief Executive Officer (CEO) von Rheinmetall Automotive, Dr. Thomas Olemotz, Vorstandvorsitzender der Bechtle AG, und Gerd Chrzanowski, Vorstandsvorsitzender der SB Dienstleistung KG.

Für den Anschluss der B 27 an die überspannende Biswanger Straße wären erhebliche Umbaumaßnahmen für mindestens 21 Millionen Euro nötig. Foto: Armin Guzy

Die Audi AG als weiterer Partner im Mobilitätspakt Heilbronn/Neckarsulm verweist auf dessen Ziele und Maßnahmen, die das Unternehmen unterstützt. In politischen Fragestellungen verhält sich das Unternehmen entsprechend den internen Leitlinien grundsätzlich neutral.

Neben der Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs, dem Ausbau von Radverkehrsanlagen und der Stärkung des betrieblichen Mobilitätsmanagements sieht der Mobilitätspakt auch Ausbaumaßnahmen im Straßennetz vor. Der seit Jahren geplante, aber nicht unumstrittene zusätzliche Anschluss der Bundesstraße 27 an die Binswanger Straße wird von vielen als einer der Bausteine in diesem multimodalen Konzept gesehen und befürwortet. Außerdem soll er die Innenstadt und die Südtangente deutlich entlasten.

Die Kritiker des Projekts befürchten allerdings, dass sich durch den Anschluss nicht der gewünschte Effekt einstellt, weil sich der Berufsverkehr auf der B 27 weiterhin tagtäglich staut und sich die Verkehrssituation in der Südstadt verschlimmern könnte.

Die Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau formiert hat, befürchtet, dass durch die vorgelegte Planung eine völlig unzeitgemäße stadtzerstörende dreispurige Schneise in die Wohnbebauung der Binswanger Straße geschlagen wird, die die Stadt außerdem in Zeiten der angespannten Haushaltslage mindestens 21 Millionen Euro kosten wird. "Das geplante Straßenbauprojekt fördert einseitig die Benutzung des Autos und behindert die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs", positioniert sich die Bürgerinitiative in einem Flyer gegen die Realisierung des Großprojekts und gegen die damit verbundene Abholzung großer Alleebäume.

"Wir sind davon überzeugt, dass eine erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahme für die positive Fortentwicklung der Verkehrsinfrastruktur in Neckarsulm und der gesamten Region unverzichtbar ist," lautet hingegen das gemeinsame Votum der Unternehmenschefs. Durch den Anschluss werde der Verkehr auf den Hauptverkehrsadern gebündelt und die Innenstadt so um mehrere 1000 Fahrzeuge am Tag entlastet, dies sei zwischenzeitlich durch umfangreiche gutachterliche Prüfung vollumfänglich bestätigt worden.

Bei der Versammlung am Mittwoch werden zunächst die Vertreter der Bürgerinitiative ihre Argumente gegen den B 27-Anschluss erläutern. Danach stellt Oberbürgermeister Steffen Hertwig dar, warum die Stadtverwaltung den Anschluss für notwendig hält. Die Fraktionen im Gemeinderat geben danach ihre Stellungnahmen für oder gegen die Straßenbaumaßnahme ab. Moderiert wird die Veranstaltung von Ute Kinn vom Büro "GRiPS" aus Ettlingen.

Nach den Reden erhalten die Anwesenden Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Stadtverwaltung und Bürgerinitiative haben gemeinsam festgelegt, dass diese Fragerunde 45 Minuten dauern soll. Jeder Fragesteller hat eine Minute Zeit, seine Fragen zu formulieren und an das Podium zu richten. Die Gesamtredezeit der Podiumsteilnehmer für und gegen den Anschluss ist begrenzt und wird per Display sichtbar angezeigt.

Bürger hatten die Möglichkeit, Fragen online einzureichen. Diese werden in der Informationsveranstaltung anonym behandelt.

Info: Weitere Informationen enthält die gemeinsame Broschüre von Stadt und Bürgerinitiative, die unter www.neckarsulm.de abrufbar ist.