Auf einer Tafel am Bahnhof sind die Wanderstrecken in und um Sinsheim verzeichnet. Auf den Routen wurden neue Wegweiser markiert, Michael Jerabek von der Stadtverwaltung hält einen davon in den Händen. Foto: Stadt Sinsheim

Von Christiane Barth

Sinsheim. 1630 Schilder in Sinsheimer Wäldern und entlang von Wiesen, alle neu und alle in ein übersichtliches Streckennetz für den Ausflügler verwoben: Wandern boomt. Tourismus vor der Haustür – in Corona-Zeiten das Gebot der Stunde. Da kommt das neue Wanderwegenetz, das die Stadt jetzt entwickelt hat, gerade recht. In der Mache ist es schon seit fast fünf Jahren.

An Corona dachte zu dieser Zeit, als sich die Stadt daran machte, die Infrastruktur für Wanderer und Radfahrer in der Kernstadt und den Stadtteilen auszubauen, niemand. Einen besseren Zeitpunkt, den regionalen Tourismus mit zusätzlichen Angeboten zu füttern, könnte es jedoch wohl kaum geben. Die neuen Wanderwege sind nun in einem Prospekt zusammengefasst, das jetzt in einer Auflage von 2500 Stück vorliegt. Ausgangspunkt einiger Touren ist der Bahnhof – am sogenannten "Wanderbahnhof", direkt an einer Übersichtstafel.

Zum einen soll dem ortsfremden Touristen ein Mehrwert geboten werden, aber auch die Einheimischen wolle man mit diesem Angebot ansprechen, meint Johanna Barth, Tourismusbeauftragte der Stadt. Das von "Leader" geförderte Projekt wurde in Kooperation mit mehreren weiteren Kommunen aus der Region rund um Kraichtal organisiert. Dies ist auch der Grund für die lange Entstehungsphase, die sehr "komplex" gewesen sei und sich "sehr verzögert hat", berichtet Barth.

Seit dem Jahr 2016 wird an dem Projekt gearbeitet: "Es hätte eigentlich schon längst installiert sein sollen." Die anfängliche Sorge, es könne mitten im Heimattagejahr 2020 fertig werden und damit verblassen, entpuppte sich als unbegründet, da die Heimattage bekanntlich Corona zum Opfer fielen. Nicht gut, aber gut für den Tourismus vor der Haustür und damit für neue Wanderstrecken, da die vorhandenen Wege durch Feld, Wald und Flur während der Pandemie mehr und mehr von Wanderern und Radfahrern geflutet werden.

Ob in Kraichtal oder in Sinsheim: Die Machart der Schilder auf den Strecken, die zum größten Teil durch Wälder führen, ist gleich. Der Wiedererkennungswert für die Wanderer oder Fahrradfahrer und ein lückenloses Wandernetz über einen "relativ großen Bereich" sollte gegeben sein, berichtet Barth. Das Streckennetz kommt mit einer Zielbeschilderung daher, der Wanderer kann sich also auch unabhängig von technisch unterstützter Navigation, selbst ohne Internetempfang, beruhigt auf den Weg machen. Auch die Radler haben Platz auf den Wegen, meist sind diese breit genug.

Eine Gesamtübersichtstafel steht am Dührener Förstel und an der Grillhütte Weiler. Insgesamt sind zwölf Wandertafeln entlang des Streckennetzes montiert worden. Die Wege gab es auch vor dem Projekt schon. "Wir haben uns anfangs überlegt, wie wir diese am sinnvollsten zu einer Tour gestalten können", berichtet Michael Jerabek vom Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit, der das Projekt von Anfang an begleitet hat.

Sechs Touren wurden nun ausgearbeitet, die Stecken sind zwischen fünf und 20 Kilometer lang, um den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht zu werden. Ergänzt wird die Sammlung ausgewiesener Wanderwege durch den ausgeschilderten Kraichgaulauf, der in das neue Streckennetz eingebunden ist, das die Sinsheimer Ortsteile miteinander verknüpft.

Angestrebt wurde auch, Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten zu integrieren. "Aber das ist in Sinsheim nicht so ganz einfach", meint Jerabek. So sei beispielsweise eine Mühlentour entwickelt worden, die am Parkplatz der Alten Mühle in Ehrstädt startet, Richtung Schloss Neuhaus und wieder zurück zur Mühle führt. Von den 1630 neu montierten Schildern kennt Jerabek jedes Einzelne. Angebracht wurden sie von einer Firma, die nach den Vorgaben eines Planers vorging, und koordiniert wurde alles von den Organisatoren des "Leader"-Förderprogramms. "Das war nicht ganz so einfach, außerdem hatte die ausführende Firma wenig Ortskenntnis in Sinsheim, und ich bin dann alle Wegpunkte nachträglich abgefahren und habe kontrolliert, ob alles stimmt", berichtet Jerabek.

Unterteilt ist die Wegemarkierung in 260 Hauptwegweiser an den Knotenpunkten, außerdem Tourenschilder mit Symbolen zu Verbindungswegen oder Zielen sowie Zwischenwegweisern, die an Kreuzungen und Einmündungen montiert sind und Wanderern signalisieren sollen, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Bis zu vier Symbole sind möglich.

Die Gesamtkosten des Projektes liegen bei 155.000 Euro. Die Stadt erwartet einen "Leader"-Zuschuss in Höhe von circa 50.000 Euro. Drei der "Wanderbahnhöfe" wurden eingerichtet: In Sinsheim, Steinsfurt und Hoffenheim, um Touristen von außerhalb in die Region zu locken. Auch die Gastronomie soll von dem neuen Wanderwegenetz profitieren, sobald sie wieder öffnen darf. Im Prospekt sind die Einkehrmöglichkeiten aufgeführt.

Info: Das neue Wanderprospekt liegt im Rathaus und in den Verwaltungsstellen aus. Da diese jedoch nur mit einem vereinbarten Termin betreten werden dürfen, können sich Interessierte per E-Mail an tourismus@sinsheim.de oder unter Telefon 07261 / 404109 ein Exemplar sichern.