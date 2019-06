Sinsheim-Waldangelloch. (abc) Von schönstem Sommerwetter profitiert hat am Samstagabend die Freilichtaufführung des Angellocher-Theater-Teams auf dem Schlossbuckel. Hunderte Zuschauer waren gekommen - und zwar nicht nur deshalb, weil sich das gespielte Stück "Achtung Baustelle!" an der aktuellen Verkehrssituation im Ort orientierte.

Frei nach Sigrid Schilmeiers Komödie "Am Dorfplatz" inszeniert, ließ Regisseurin und Souffleuse Inge Schmalzried etliche örtliche Details einfließen. Und da alle insgesamt neun Charaktere von Einheimischen verkörpert wurden, gewann man den Eindruck, die Handlung spiele sich tatsächlich in Waldangelloch ab.

Und dieses braucht, so der Tenor von "Achtung Baustelle!", eine Generalsanierung. Ständig müssen die zwei Gemeindearbeiter Manfred (Otmar Werthwein) und Rudi (Michael Kirsch) unterirdische Leitungen reparieren. Ihre beiden Ehefrauen halten sie zudem jeden Abend auf Trab. Erika (Petra Bender) und Renate (Petra Landes) befinden sich nämlich in ihrer "persönlichen Klimakatastrophe". Der Dorfplatzgestalter Adi (Joachim König) plant derweil die Generalsanierung. Ungewollt unterstützt wird er auch von Hannelore (Andrea Heffner), einer Freundin des Hauses. Sie bringt ihn an den Rand der Verzweiflung mit ihren ständig neuen Ideen. Wie der Dorfplatz einmal aussehen soll, hält Adi geheim. Aber die Leiterin der Volkshochschule, Margarete (Carmen Oberländer), kennt so einige Tricks. Ihr entgeht nichts. Die familiäre Ruhe genießen in dieser Zeit Manfred und Rudi. Sie machen eine historische Entdeckung. Die bringt den ganzen Plan durcheinander. Dies geschieht innerhalb von gut drei Stunden und ebenso vieler Akte, wobei zwischen denselben jeweils eine längere Pause eingelegt wird.

"Wunderbar, dass wir so schönes Wetter haben", freute sich Inge Schmalzried. Man war heilfroh, dass wieder unter freiem Himmel gespielt werden konnte. Zuletzt im Jahr 2017 habe man in die Eugen-Hagmaier-Halle ausweichen müssen, in der eine ganz andere Atmosphäre herrsche. Der Schlossbuckel spiele allein schon akustisch in einer anderen Liga, wobei diverse kleine Tonstörungen der Premiere von "Achtung Baustelle!" keinen Abbruch taten.

Neben dem Publikum haben sich die Darsteller selbst am meisten gefreut, dass am Ende alles glatt gegangen ist. Das betraf auch die Handlung von "Achtung Baustelle!": Dorfplatzplaner Adi ließ sich von seinen anfangs hochtrabenden Plänen abringen und für die weit bescheidenere Lösung der Frauen begeistern. Bleibt zu hoffen, dass die "echte" Baustelle auch wie geplant im Februar 2020 Geschichte sein wird.