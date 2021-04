Angelbachtal. (abc) Da der "Tanz in den Mai" wohl überall Corona-bedingt ausfällt, bietet die Schlossgarten-Apotheke in der Wilhelmstraße 2 stattdessen am Samstag, 1. Mai, den "Test in den Mai" an. Schräg gegenüber – in den Räumen der ehemaligen Volksbank-Filiale in der Karlstraße 1 – führen Christian Fiedler und sein Team auch am Maifeiertag Corona-Schnelltests durch. Die Tests sind kostenlos, müssen aber vorab über den Link https://schnelltest.med3d.eu/Buergertest_Corona_Schlossgarten-Apotheke_Angelbachtal gebucht werden. Das ist auch unter Telefon 07265 / 911353 möglich, aber nur noch an diesem Freitag bis spätestens 18.30 Uhr. Parkplätze sind in der Karlstraße am Gebäude ebenfalls vorhanden und für die Testungen reserviert. Getestet werden allerdings nur symptomfreie Personen, also Menschen, die keinen Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen haben.