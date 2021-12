Angelbachtal. (jubu) Ein Schwelbrand im Silo eines Cellulose-Werks beschäftigte am Donnerstagabend die Feuerwehren aus der Umgebung. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Jochen Kattermann mitteilte, brach der Brand kurz nach 19 Uhr in der Fabrik für Dämmmaterialien in der Etzwiesenstraße aus.

In einem kleinen Papiersilo hatte sich ein Schwelbrand entwickelt, der durch die anwesenden Mitarbeiter entdeckt und noch vor dem Eintreffen der 24 Einsatzkräfte gelöscht werden konnte. Die eingesetzten Wehren aus Angelbachtal und Waldangelloch mussten das Silo im Anschluss vollständig ausräumen und Nachlöscharbeiten durchführen. Verletzt wurde niemand.