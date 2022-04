Angelbachtal. (ram) Schon seit mehreren Wochen ist die Bundesstraße B39 zwischen Mühlhausen und dem Ortseingang Angelbachtal-Eichtersheim wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Dabei wurde die Asphaltdecke vor Kurzem je nach Zustand abgefräst, teilweise wurde auch der Unterbau verbessert, um nun neuen Asphalt einzubauen. Ab dem 22. April soll der Verkehr wieder rollen.

Doch die nächsten Sanierungsarbeiten werden schon geplant: Einstimmig vergab der Gemeinderat jetzt den Auftrag zur Planung von Tiefbauarbeiten in der Heidelberger Straße (Bundesstraße B39) und in der Bruchsaler Straße (Bundesstraße B292). Da das Regierungspräsidium Karlsruhe angekündigt hatte, im Anschluss an die außerörtliche Sanierung des Fahrbahnbelags auch innerorts die stark schadhafte Asphaltdecke zu erneuern, sollen nun zunächst die Leitungen im Untergrund geprüft und teilweise erneuert werden.

Von zwei Kanalhaltungen und verschiedenen Hausanschlussleitungen sprachen Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich und Bürgermeister Frank Werner für die Heidelberger Straße, die dann vom Ortseingang (Bühlstraße) bis zum Kreisverkehr eine neue Fahrbahndecke erhalten soll. In der Bruchsaler Straße, der Verbindung nach Östringen, seien neben Kanälen auch Teile der Wasserleitung zu erneuern. Auch hier soll die Fahrbahn vom Kreisverkehr am Schlosspark bis zum Ortsende erneuert werden.

Einen konkreten Termin für die Arbeiten, die erneut mehrwöchige Sperrungen samt Umleitungen erfordern, gibt es noch nicht. Zunächst soll nun das vom Gemeinderat beauftragte Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim die Arbeiten planen und ausschreiben, somit dürfte mit einer Auftragsvergabe frühestens im Sommer zu rechnen sein.

Werner machte in der Ratssitzung in der Sonnenberghalle deutlich, dass es zwar unglücklich sei, dass es erneut zu Sperrungen kommen wird. Allerdings rechne er damit, dass in naher Zukunft aus verschiedenen Gründen derartige Mittel für Straßensanierungen nicht mehr wie bisher zur Verfügung stehen. Somit sei man froh, dass diese dringend notwendigen Arbeiten bereits laufen oder fest zugesagt sind.

Die Kosten für die Fahrbahnsanierungen trage dabei vollständig der Bund, für die Arbeiten an Kanälen und Wasserleitungen hat die Gemeinde Geld im Haushaltsplan vorgesehen.

Neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit könne durch diese Maßnahme auch eine Reduzierung der Lärmbelastung für die betroffenen Anwohner erreicht werden, erklärte Werner. Rückmeldungen von Anwohnern der Hauptstraße, die vor gut einem Jahr saniert wurde, bestätigten dies.