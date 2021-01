Angelbachtal. (of) Das Motto von "Kings360" steht unübersehbar im Eingangsbereich an der Wand. "Your Body ist your Invest", dein Körper ist deine Investition, heißt es bei Adrian König und seinem neunköpfigen Team. Mit dem Slogan und dem Gedanken "Schöpfe dein volles Potenzial aus", hat der 28-jährige Sportwissenschaftler und Geschäftsführer das Konzept der Einrichtung bestens beschrieben.

"Wir betreuen unsere Klienten ganzheitlich und langfristig. Dabei geht es um das große Ganze, denn der Mensch, ob Sportler oder Privatperson, steht bei uns im Mittelpunkt", sagt König. Als Partner für Training, Therapie, Ernährung und mentale Stärke vereine man dort fachliche Qualifikation, um die Leistungsfähigkeit der Klienten durch innovative Methoden und nachhaltige Konzepte auf ein neues Level zu heben.

Neben Physiotherapeutin Melina Bailer hat König weitere Experten wie Sportpsychologen, Leistungsdiagnostiker oder Ernährungsspezialisten an Bord. König, der an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen studierte, sagt: "Wer mehr weiß, kann mehr bewegen." Vor allen Dingen gelte es, durch präventiv ausgelegte Maßnahmen sowie ein individuell auf den Menschen abgestimmtes Belastungs- und Regenerationsmanagement Verletzungen und Erkrankungen aller Art vorzubeugen.

Da das Training im Sportzentrum immer einzeln stattfindet, ist alles corona-konform. Foto: Of

König und sein Team behandeln vor allem Profi-Sportler in ihrem Zentrum, aber auch ganz "normale" Menschen gehören zu den Klienten. Vor wenigen Wochen hat er das modern und funktional eingerichtete, rund 200 Quadratmeter große Therapie- und Trainingszentrum im Ortszentrum bezogen und mit dem erforderlichen Equipment ausgestattet. Die gewonnenen Erkenntnisse aus Lauf-, Sprung-, Bewegungs- und Stoffwechselanalysen sowie umfangreichen Messungen in der Physiotherapie liefern dabei erfolgsentscheidende Hinweise und ermöglichen eine effektive Betreuung.

"Bei der gemeinsamen Auswertung vor dem ,ViewBoard‘ wird das Ergebnis und die weitere Vorgehensweise besprochen", schwärmt König, der zwei Jahre lang im Rehazentrum bei der TSG 1899 Hoffenheim gearbeitet hat und betont: "Wir pflegen nach wie vor eine offene Kommunikation mit der TSG." Auch Sportler aus anderen Bereichen wie Eishockey, Handball, Leichtathletik, Gewichtheben oder dem Tanzsport sind langjährige Klienten bei König, der zunächst einen dezentralen Ansatz verfolgte und sich jetzt an zentraler Stelle, "mitten im Kraichgau" niederließ.

"Wir möchten Menschen aus allen Sportarten eine Stimme geben, sie weiterentwickeln, ihnen sagen, warum gesunde Ernährung wichtig ist", so der Ansatz. Als Unternehmen im Hochleistungssport setzt man bei der Gesunderhaltung von Spielern und Athleten nicht nur auf bestehende Konzepte. "Wir etablieren ,High-Performance-Strukturen‘ und schaffen neue Verfahren, um die Gesundheit unserer Klienten langfristig zu erhalten."

So etwas gebe es in Deutschland nicht oft. Zu solch neuen Verfahren zählt unter anderem ein hochmodernes Mikrostromtherapiegerät, was zu einer Verbesserung der Zellgeneration führt, anregt und bei unterschiedlichsten Beschwerden lokal eingesetzt werden kann. Weiterhin hat König auch ein Koch-Event mit Tipps, Ratschlägen und einer Stoffwechselberatung mit abschließender Einkaufsliste im Angebot. Die Veranstaltungen müssen aber wegen Corona derzeit pausieren.

Bei allen Behandlungsmethoden und Ansätzen ist König der zwischenmenschliche Bereich mit gegenseitigem Vertrauen sehr wichtig. "Wenn uns zum Beispiel ein Profifußballer besucht, den wir schon viele Jahre betreuen, weiß er, was er von unserer Arbeit erwarten kann." Er gehe dann mit einem guten Gefühl nach Hause. Man geht stets auf die aktuelle Situation des Sportlers ein, gibt Ratschläge, baut gemeinsam Stress ab, entwickelt im persönlichen Training mit ganzheitlichem Ansatz Verständnis. "Alle Daten unserer Sportler sind gespeichert und sind auch nach einem Vereinswechsel abrufbar", sagt König.

Inzwischen finden Athleten aus einem Umkreis von bis zu 250 Kilometer den Weg nach Angelbachtal. Dort sind nicht nur Sportler, sondern auch privat versicherte Selbstzahler mit dem Ziel einer nachhaltigen und individuellen Betreuung im Gesundheits- und Fitnessbereich, willkommen. Und was heißt "Kings360"? "Dahinter stehen die Anfangsbuchstaben der Worte Kommunikation, Innovation, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Service mit der Vernetzung aller Handlungsfelder", erklärt König.