Angelbachtal. (ram) Wer am Wochenende einen Ausflug in den Eichtersheimer Schlosspark plant, der kann sich dort auch gleich gegen das Corona-Virus impfen lassen. Wie die Gemeinde mitteilt, findet die Aktion am Sonntag, 15. August, zwischen 11 und 15.30 Uhr, statt. Dann bauen zwei mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises gegenüber dem Schlosshof eine Impfstation auf. Wer davon Gebrauch machen möchte, muss lediglich ein Ausweisdokument und den Impfpass mitbringen.

Zur Verfügung steht Impfstoff von "Johnson & Johnson" sowie "Biontech". Letzterer kann auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren verabreicht werden. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist hierzu lediglich eine formlose Einverständniserklärung der Eltern erforderlich, bei jüngeren müssen die Eltern anwesend sein. Die "Biontech"-Zweitimpfung ist dann nach drei bis sechs Wochen in einem Impfzentrum möglich. Sollte das Wetter am Sonntag schlecht sein, findet die Impfaktion in der Sonnenberghalle statt.