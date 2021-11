Angelbachtal. (ram) In einigen Wochen könnte der Bebauungsplan "Am Sonnenberg" vom Gemeinderat beschlossen und damit rechtliche Grundlage für 18 neue Bauplätze am Ortsrand hinter der Sonnenbergschule werden. Bereits im März hatten die Bürgervertreter dem Planentwurf zugestimmt, der inzwischen öffentlich ausgelegt war.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging Planer Dietmar Glup vom Sinsheimer Büro Sternemann und Glup auf die Rückmeldungen von Behörden und Bürgern ein. Zahlreiche Institutionen meldeten in ihren Schreiben keine Einwände gegen die Planung an, mehrere Vorschläge betrafen klarere Formulierungen in den Bauvorschriften. Den Vorschlag, den Bau von Regenwasserzisternen verpflichtend aufzunehmen, übernahm der Gemeinderat auf Vorschlag des Planers jedoch nicht in das Regelwerk. Wie Glup erklärte, sei ein Regenwasserkanal mit Einleitung an den im Tal verlaufenden Graben vorgesehen.

Nachgeschärft wurden jedoch die Festsetzungen zum oberen Bereich des Neubaugebietes, das an eine Feldhecke grenzt. Das Amt für Naturschutz hatte auf den besonderen Schutz des Grünzugs hingewiesen, der auch gewahrt werden müsse, wenn er zusammen mit dem Baugrund in privates Eigentum übergehe. Der im Plan als "privates Grün" bezeichnete Bereich dürfe nicht bebaut oder verändert werden, sagte Glup. Auch Zäune seien nur mit entsprechenden Abständen erlaubt.

Gut, dass die Hecke nicht angetastet werde, erklärte SPD-Gemeinderat Frank Reinbold, hinterfragte jedoch die Kompetenz bei der Pflege durch die zukünftigen Eigentümer. Hier sah Bürgermeister Frank Werner keine Bedenken, ähnliche Biotope gäbe es bereits in anderen Baugebieten. Außerdem sei die Feldhecke vermutlich wenig pflegeintensiv. Auch ein reduzierter Bauplatzpreis sei hier nicht notwendig. Den hatte Freie-Wähler-Gemeinderat Karl Kern ins Gespräch gebracht.

Einstimmig beschlossen die Bürgervertreter die erneute Offenlage des Bebauungsplanentwurfs, sodass zu den aktuellen Anpassungen nochmals Stellungnahmen abgegeben werden können. In einer der nächsten Sitzungen sollen über diese beraten und der Bebauungsplan voraussichtlich beschlossen werden.

Das Interesse an den Bauplätzen scheint bereits riesig zu sein, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht: Knapp 70 Bewerber hätten sich gemeldet, darunter etwa 30, die in Angelbachtal wohnen oder aus Angelbachtal stammen.