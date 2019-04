Das Amtsgericht in Sinsheim. Foto: Barth

Sinsheim/Eschelbronn. (jou) Weil er Marihuana und Amphetamine verkauft hat, verurteilte eine Richterin am Amtsgericht Sinsheim am Dienstag einen Eschelbronner zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Ihm wurde vorgeworfen, dass er zwischen Februar und Juni 2017 in 20 Fällen mit Marihuana und Amphetaminen gehandelt hat. Die Amphetamine verkaufte er für zehn Euro pro Gramm. Damit wollte er vor allem seinen eigenen Drogenkonsum finanzieren, aber auch seine Schulden - die zwischen 20.000 und 30.000 Euro liegen - tilgen, sagte seine Anwältin.

Er habe täglich ein bis zwei Gramm Cannabis geraucht, erklärte der Angeklagte. Seit Frühjahr 2018 sei er aber "clean". Auf die Frage der Richterin, wie er das geschafft habe, antwortete er: "Ich war die ganze Zeit arbeiten." Amphetamine habe er aber nie genommen und nur verkauft. Vielleicht wusste er um die schlechte Qualität seiner Ware. Der Wirkstoffgehalt war bei knapp drei Prozent. Marktüblich sind um die zehn Prozent. Drei Monate saß der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Den Handel hat der Angeklagte nicht alleine betrieben. Auch seine Schwester war wegen Hilfe beim Drogenhandel angeklagt. Sie habe ihren Bruder unterstützen wollen, erklärte ihr Anwalt. Daher habe sie einer Nachbarin immer mal wieder Drogen vermittelt. Bestellt wurde per Messengerdienst mit Codewort. So sprachen die beiden Frauen über Salat und Peter, wenn sie Marihuana und Amphetamine meinten. Die Angeklagte selbst behauptet, nur ein halbes Jahr Cannabis konsumiert zu haben. Das sei durch "den falschen Umgang" mit Freunden passiert.

Der Handel flog durch den Hinweis einer Vertrauensperson der Polizei auf. Diese durchsuchte daraufhin die Wohnungen der beiden. Dabei fanden sie bei dem Angeklagten 282 Gramm Marihuana und 87 Gramm Amphetamine. Versteckt waren die Drogen in einem Bettkasten unterhalb des Sofas und im Eisfach. Auch bei der Schwester wurden einige angerauchte Joints und geringe Mengen an Amphetaminen gefunden.

Die Richterin stellte der Angeklagten eine positive Bewährungsprognose aus. Das heißt: fester Wohnsitz, feste Anstellung und eine gute Einbettung in die Familie. Daher erhielt sie eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Außerdem muss sie 50 Stunden ehrenamtlich arbeiten. Ihr Bruder muss zudem 1000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. "Mir tut das leid", sagte der Angeklagte. Vor allem, dass er seine Schwester da mit hineingezogen habe.