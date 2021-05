Von Tim Kegel

Sinsheim. Eine Wassertreppe, zerfurcht, geometrisch, bestehend aus drei Teilen. Zwei Betonreliefs in Türkisgrün, Rostrot und Ockergelb, tonnenschwer. Kulturgut. Die Überbleibsel der einstigen Stadthalle. Wie sie erhalten und besser gewürdigt werden können, sind Fragen, die nun beantwortet werden sollen.

Stücke des modernen Alt-Sinsheims. Des Sinsheims der Siebziger- und Achtzigerjahre-Kinder, die bei "Rulfs-Dannheimer" einkauften oder bei "Guys’n’Dolls", die in der "Bazille" Billard spielten, den "Eisbrecher" lasen und ähnliches. Die Kunst an der damals neuen Stadthalle – die war ihnen viel zu bieder. Damals. Inzwischen sieht das anders aus. Und außerdem: Waren die Werke, die beim legendären Bildhauer-Symposium 1992, in den Ausläufern jener Zeit, entstanden sind, so anders als jene des Herrn Scheithauer? Eher nicht.

Zurzeit lagert die Brunnenskulptur im Gewann Franzosenbrunnen, seit einigen Jahren sind die drei Elemente aus Stahl auf dem städtischen Deponie-, und Lagergelände untergebracht. "Mehr schlecht als recht", mahnt unter anderem Stadtrat Harald Gmelin kontinuierlich und sorgt sich um die Zukunft des Kunstwerks, über dessen genaues Zustandekommen in den Jahren 1974 bis ’76 so gut wie nichts mehr bekannt ist. Die Fassadenteile – mit ihrer ausladenden Schlichtheit typisch für die damalige Baukultur im öffentlichen Bereich und für Sinsheim fast ikonisch – sind auf einem Gelände des Baubetriebshofs im Gebiet Breite Seite verwahrt.

Die Fassadenteile der alten Stadthalle werden auf einem Gelände des Baubetriebshofs im Gebiet Breite Seite verwahrt. Foto: Tim Kegel

Nun ist Stadtrat Gmelin im Gremium dafür bekannt, dass er kaum etwas vergisst und gern auch mal poltert. Der frühere Rechtsanwalt ist bekannt für entlarvende, manchmal geradezu quälend beharrliche, Nachfragen. Der Freie-Wähler-Mann – Geiger in einem Kammerorchester – ist aber auch ein Feingeist. Und der Sohn des Manns, der seinerzeit mit Scheithauer in Kontakt stand: Unter Oberbürgermeister Helmut Gmelin entstand die Stadthalle, mit ihr der Brunnen. Und was viele nicht wissen: Teilbereiche der Kapelle am Sinsheimer Stadtfriedhof, nämlich deren Betonverglasung, stammen ebenfalls aus der Werkstatt des im Jahr 1992 mit nur 61 Jahren verstorbenen Mosbach-Dallauer Künstlers, der mit seiner Kunst landesweit an öffentlichen Gebäuden vertreten ist. Drei Kunstdrucke in Scheithauers typisch-reduziertem, modernistisch-sakralem Stil in Gmelins Familienbesitz zeugen vom Verhältnis zwischen seinem Vater und dem Künstler.

Dass Scheithauer in den späten Siebzigern an der Stadthalle aktiv wurde, spricht für einen modernen Geist und baukulturellen Sachverstand ihrer Planer und Erbauer, die auf Sichtbeton setzten, auf träge Rundungen, riesige Fassaden und getöntes Glas, auf offenliegende Haustechnik und auf Teppichböden, Bronze-Tierfiguren, Eternit-Pflanzkübel und Kaskaden von Kugellampen im Foyer. Scheithauer gestaltete Brunnen am Heidelberger Adenauerplatz, im Wieslocher Schillerpark oder im Stadtpark Neckarsulm sowie zahlreiche Betonreliefs, darunter am Kraftwerk Obrigheim. Rund 30 Werke und Ausstellungen listet sein Werkkatalog.

Ein Gestalter einer Epoche, deren Bauten und Zeugnisse zusehends verschwinden, während Kulturhistoriker allmählich deren Wert erkennen. Bekannte Beispiele sind das Heilbronner Wollhaus, dessen Zukunft ebenfalls unsicher ist; die Mannheimer Neckarufer-Bebauung Nord und das Collini-Center. "Rettet die Betonmonster" war der Untertitel einer großen Ausstellung zum Thema des Brutalismus des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt im Jahr 2017; erste Rettungs-Überlegungen zu den Sinsheimer Beispielen gehen exakt in diese Zeit zurück. Und auch Tobias Schutz, Sinsheims damaliger Baudezernent, wusste um die Bedeutung der Scheithauerschen Stücke und machte sich für deren Erhalt stark.

Fest steht aber auch: Scheithauer-Brunnen sind äußerlich ähnlich monumental wie innerlich komplex. Wegen der riesigen Oberflächen verbrauchen sie viel Wasser. Ihr Innenleben besteht zum großen Teil aus Speziallösungen. Standard-Bauteile kommen da an ihre Grenzen, weil die Funktion der Form folgen muss. Demontage und Wartung waren nicht des Erschaffers übergeordnete Ziele.

Der Erhalt, sehr wahrscheinlich auch das Wiederaufstellen der Stücke, scheint im Gremium mehrheitsfähig – nicht unbedingt jedoch eine Wiederherstellung der Brunnenfunktion. Und auch Harald Gmelin plädiert "für eine Nutzung als Skulptur", was seiner Ansicht nach "den ästhetischen Wert nicht schmälert". Angesichts der klammen Finanzen habe "alles Grenzen"; andererseits seien hier hochwertige Kunstobjekte für den öffentlichen Raum mit wahrscheinlich vertretbarem Aufwand verfügbar.

Dass eine Aufstellung schwieriger werden könnte, als angenommen – mit dieser Befürchtung trägt man sich im Rathaus. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagt, er könne "nostalgische Erwägungen gut nachvollziehen", allerdings sei man – auch nach einem verlorenen Rechtsstreit mit Künstler Timm Ulrichs im Zuge des Kunstpreises der Stadt Sinsheim im Jahr 2007 – urheberrechtlich ein gebranntes Kind. Man habe hier schon "Lehrgeld zahlen müssen", sagt Albrecht, weshalb man – etwa beim beabsichtigten Erwerb von "Alltagsmenschen" der Bildhauerin Christel Lechner die Standortmodalitäten "genauestens formuliert" habe. Die Stadtverwaltung allein könne hier über Fragen von Standort, Standortwechsel und Standdauer bestimmen. Das Urheberrecht, skizziert Albrecht, betreffe neben Urhebern von Kunst und deren Erben auch Gestalter öffentlicher Plätze und Gebäude, etwa Architekten und Raumplaner. Dies müsse man "bedenken".

Dass es im Fall Scheithauer unproblematischer zugehen dürfte, glaubt Gmelin. Es gebe "überregionale Beispiele", an denen Brunnen des Künstlers schon zu Rauminstallationen umgewidmet wurden, etwa in Mannheim-Rheinau. Dort wurde ein Scheithauer-Brunnen – zur großen Freude der Nachkommen des Bildhauers – im Zuge einer Platzneugestaltung erhalten. Allerdings wurde der Brunnen im Jahr 2018 senkrecht aufgestellt.

Vorzeichen, unter denen auch OB Albrecht der Angelegenheit etwas abgewinnen könnte. Er will demnächst "Kontakt aufnehmen" mit den Nachfahren Scheithauers und dem Gemeinderat "drei Vorschläge fürs weitere Vorgehen" unterbreiten. Zwischenzeitlich sollen die Kunstgegenstände besser gelagert werden. Zuletzt zeigte sich Albrecht zuversichtlich, "sicherlich ein Plätzchen zu finden".