Es gab viel zu sehen: Die Bauarbeiten an der Autobahn lockten zahlreiche Zaungäste an. Die Baufirmen hatten sogar vor Ort eine Art Besuchsdienst eingerichtet, der bereitwillig Auskunft zum laufenden Abbruch gab, während sich die Mitarbeiter ab und zu einer Verschnaufpause gönnten. Fotos: Tim Kegel/Friedemann Orths

Es gab viel zu sehen: Die Bauarbeiten an der Autobahn lockten zahlreiche Zaungäste an. Die Baufirmen hatten sogar vor Ort eine Art Besuchsdienst eingerichtet, der bereitwillig Auskunft zum laufenden Abbruch gab, während sich die Mitarbeiter ab und zu einer Verschnaufpause gönnten. Fotos: Tim Kegel/Friedemann Orths

Von unserer Redaktion

Sinsheim. Der Ausnahmezustand endete gestern um 15.06 Uhr. Nach 25 Stunden und sechs Minuten herrschten wieder geordnete Verhältnisse in Sinsheim und den Gemeinden entlang der Umleitungsstrecke: Die Autobahn war wieder frei. Genau um 17.34 Uhr hatten am Samstag nach mehrstündiger Vorarbeit fünf schwere Bagger mit dem Abbruch der Autobahnbrücke zwischen Quellbergweg und Lordhöhe begonnen. Zu dieser Zeit schob sich nach der Vollsperrung der A 6 eine Blechlawine durch Teile des Kraichgaus. Das Wochenende im Überblick:

Hintergrund Wie erlebten die Sinsheimer die Situation? Wer nicht hin musste, machte um Sinsheim einen Bogen. Einkaufsmärkte im direkten Umfeld der Bedarfsumleitung, wie der Rewe-Markt in der Muthstraße oder das Kaufland in der Dührener Straße, und viele Einzelhändler spürten den Stau. Das große Los gezogen hatte manche Tankstelle mit Shop. Ufuk Bozaci, Chef der Dührener Avia, [+] Lesen Sie mehr Wie erlebten die Sinsheimer die Situation? Wer nicht hin musste, machte um Sinsheim einen Bogen. Einkaufsmärkte im direkten Umfeld der Bedarfsumleitung, wie der Rewe-Markt in der Muthstraße oder das Kaufland in der Dührener Straße, und viele Einzelhändler spürten den Stau. Das große Los gezogen hatte manche Tankstelle mit Shop. Ufuk Bozaci, Chef der Dührener Avia, sprach von "25 Prozent mehr Umsatz"; er habe allerdings "mindestens 150 Mal erklären müssen", wie man um Sinsheim herum kommt. Ramazan Kahraman vom Sinsheimer Bahnhofsrestaurant sprach von einem "echt guten Samstag". Anwohnerin Sabina Stoppel, die am Samstag gegen 16 Uhr von Sinsheim Ost über die Hauptstraße nach Heidelberg fuhr, benötigte nach eigenen Angaben "rund zehn Minuten", um durch die Stadt zu fahren. Als sie um 20 Uhr von Angelbachtal nach Sinsheim wollte, fuhr sie über Eschelbach und Hoffenheim: "Nach 15 Minuten im Stau in Dühren wurde es mir zu blöd, und ich kehrte um."

[-] Weniger anzeigen

Die Verkehrssituation am Samstag und Sonntag: Nachdem am Samstag Punkt 14 Uhr die Sperrbarken an den Abfahrten Sinsheim und Sinsheim-Süd gestellt waren, dauerte es keine 15 Minuten, bis der Rückstau Dühren, dann Eschelbach erreicht hatte. Teilweise mussten Autofahrer aus Richtung Wiesloch kommend über anderthalb Stunden im Stau stehen, Ähnliches galt aus Heilbronner Richtung. Und noch am Abend gegen 22 Uhr dauerte es aus westlicher Richtung über eine Stunde, von Heilbronn kommend rund 45 Minuten, um das nur rund zwei Kilometer lange Autobahnteilstück zu umfahren. Am Sonntag war kurz vor 15 Uhr Dühren noch komplett "dicht" - was die Zeiten anging, wiederholte sich die Situation vom Samstag.

Hat sich die Umleitungsstrecke bewährt? Die Planer sagen ja. Autofahrer sehen dies möglicherweise anders: Bis zu eineinhalb Stunden brauchte es, um von der A 6 durch die Dührener-, Jahn- und Neulandstraße wieder zur Autobahn zu gelangen - selbst wenn die Polizei ihr Bestes gab. Die Kreisverkehre waren überlastet und sorgten für quälende Minuten bei Temperaturen über 30 Grad.

Hätte man die Umleitung nicht splitten können? Geplant wurde die Umleitung vom Regierungspräsidium, das sich bei künftigen Vorhaben die Frage stellen muss, ob ein Split der Umleitungsstrecke nicht mehr Sinn ergibt: Es wäre möglich, einen Teil des Verkehrs auf der B 292 über Waibstadt und Neckarbischofsheim zur Anschlussstelle Bad Rappenau zu leiten. Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer ist skeptisch: Die Erfahrung habe gezeigt, dass großräumige Umleitungen "oftmals schlecht angenommen" würden.

Abriss der Sinsheimer A6-Brücke - Die Fotogalerie



























































War der Brückenabriss überhaupt nötig? Nicht unbedingt. Viel Stahlbeton wurde 1960/61 in der massiven Konstruktion verbaut. "Die hätte auch noch 100 Jahre gehalten", verrieten Arbeiter und Techniker der Baustelle unter vorgehaltener Hand. Allerdings lag die Tragfähigkeiten nach Angaben der Autobahnbetriebsgesellschaft "bei zwölf Tonnen", so ein Sprecher: Heutige landwirtschaftliche Fahrzeuge seien bisweilen deutlich schwerer. Auch sei "die Lebensdauer" allmählich überschritten gewesen: "Spätestens im Jahr 2030" hätte der Abbruch dann erfolgen müssen.

Warum wurden die beiden Brücken nicht zeitgleich abgerissen? Bereits am kommenden Wochenende wird die nächste Brücke im Steinsfurter Burgweg abgerissen. Unter Schaulustigen kam daher die Frage auf, ob ein zeitgleicher Abriss beider Bauwerke nicht nervenschonender und kostengünstiger gewesen wäre. Hintergrund des geplanten Vorgehens seien mangelnde Kapazitäten bei Baufirmen, die für solche komplizierten Abbrucharbeiten spezialisiert sind, hieß es.

Warum keine Sprengung? Ein Sprecher der ViA6West, die das Teilstück gepachtet hat und die Bauarbeiten durchführte, sagte, für eine Sprengung liege die Brücke zu nah am Wohngebiet.

Hintergrund Hintergrund Alle fragen: Wo bleibt das Bier? Wo bleibt das Bier? Das fragten sich beim Brückenabriss nicht nur viele RNZ-Leser, sondern auch Heinrich Bauer. Der 81-Jährige war Polier, als die [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Alle fragen: Wo bleibt das Bier? Wo bleibt das Bier? Das fragten sich beim Brückenabriss nicht nur viele RNZ-Leser, sondern auch Heinrich Bauer. Der 81-Jährige war Polier, als die Quellbergwegbrücke 1960/61 gebaut wurde. Bauer und seine Leute versteckten einen Kasten Bier und einige Flaschen Wein "zum Blödsinn" im Sprengstoffschacht. Derartige Löcher waren zur Zeit des Kalten Kriegs üblich, um den befürchteten Anmarsch der Russen zu stoppen. Das Bier, weiß Bauer noch, "stammte von einer Brauerei Wild in Steinsfurt"; die vier Flaschen Wein "von droben in Weiler", als es "den Zipse noch nicht gegeben" habe. Vorarbeiter Bauer, der in Sinsheim lebt, war beim Abriss anwesend. "Seine" Brücke fallen zu sehen, tue ihm "ein bissl weh", sagte er, sei sie doch "ordentlich gebaut" gewesen. Doch wo ist das Bier? Und hat es die 57 Jahre im Schacht überdauert? Heinrich Bauer trug zur Auflösung zumindest teilweise bei. Mit gleich der nächsten Anekdote: "Der Fuchse Wilhelm hat’s getrunken", erinnert sich der Senior, der später auf zahlreichen Großbaustellen bis in den Nahen Osten zugange war, wo er das Bier und auch den "Fuchse Wilhelm" allmählich vergaß. Und wer war jetzt der "Fuchse Wilhelm"? Der, schildert Bauer, wäre "ein Unikum" gewesen, wie man’s damals "auf jeder Baustell’ gehabt hat"; einer, der sich ein paar Mark verdiente, indem er bei den Bauarbeiten half. Kurz nach dem Bier-Akt sei Wilhelm Fuchs "drei Tage lang mit einem Rausch" auf der Baustelle aufgetaucht. Ein Rausch, so hätten die Kollegen gemutmaßt, "wie ihn der Fuchse Wilhelm gar nicht bezahlen kann". Für Heinrich Bauer war das Wochenende ein besonderes - mit 81 Jahren war er vor Ort der Medienstar. Seine Geschichte wird heute ab 18.45 Uhr in der Landesschau des SWR gezeigt. Ob das Bier bis dahin auftaucht? (RNZ)

[-] Weniger anzeigen

Zeit ist Geld. Jeder Stunde, die die Autobahn gesperrt ist, kostet die Betreibergesellschaft ViA6West etwa 10.000 Euro. Dieser Betrag geht nämlich als Mautgebühr für den Streckenabschnitt bei Sinsheim flöten. Deshalb ging es mit voller Mann- und Maschinen-Power ans Werk: 60 Leute waren im Einsatz, dazu ein Dutzend Lkw und Bagger, darunter ein fernsteuerbarer Brummi.

Die Brücken-Umleitungen betreffen hauptsächlich Erholungssuchende im Großen Wald, die Bewohner der Lordhöhe, Spaziergänger, Radfahrer und Landwirte. Sie müssen sich voraussichtlich bis April mit der Situation abfinden - erst dann werden die Ersatzbrücken eingehoben. Allerdings wurden nur wenige Fahrzeuge entlang der über Feld- und Schotterwege führenden Umleitungsstrecke gesichtet. Von Problemen mit überbreiten Feldfahrzeugen und Mähdreschern ist bislang nichts bekannt. Allerdings beklagten manche Autofahrer die mangelnde Übersicht und die große Staubentwicklung auf den Wegen; auch Gegenverkehr könne zum Problem werden, wie Anwohner der RNZ schilderten.

Die Sinsheimer Innenstadt: Ein differenziertes Bild bot sich am Samstagabend. Zeitweise war die Gegend Bahnhof/Muthstraße/Fußgängerzone nahezu autofrei. In der Hauptstraße war der Verkehr leicht erhöht; aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens durch Autofahrer, die aus östlicher Richtung kommend schon an der Ausfahrt Steinsfurt abfuhren und über Rohrbach nach Sinsheim kamen, staute sich der Verkehr an der Kreuzung Haupt-/Friedrichsstraße.

Hintergrund "Das war die bestmögliche Zeit" Werner Schleifer, Chef des Sinsheimer Ordnungsamts, gab sich zufrieden mit der Verkehrssituation im Stadtgebiet: "Es wurde der bestmögliche Zeitkorridor für den Abriss gewählt. Ursprünglich war sogar eine Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen in Betracht gezogen worden. Auf den Umleitungsrouten ist zu dieser Zeit wenig [+] Lesen Sie mehr "Das war die bestmögliche Zeit" Werner Schleifer, Chef des Sinsheimer Ordnungsamts, gab sich zufrieden mit der Verkehrssituation im Stadtgebiet: "Es wurde der bestmögliche Zeitkorridor für den Abriss gewählt. Ursprünglich war sogar eine Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen in Betracht gezogen worden. Auf den Umleitungsrouten ist zu dieser Zeit wenig Verkehr, und es gilt ein Fahrverbot für Lkw wegen der Ferienzeit." Schleifer schätzte das Aufkommen auf 60.000 Autos am Samstag, normalerweise fahren rund 100.000 Fahrzeuge täglich auf diesem Teilabschnitt der A 6. "Insider suchen sich ihre Wege und auch fahren viele, aus östlicher Richtung Kommende, schon in Steinsfurt ab und nutzen eine ,Umleitung der Umleitung‘ über Rohrbach und die Hauptstraße", was die Situation zusätzlich entlastet habe. Die Polizei war über das Wochenende mit 20 Beamten im Einsatz. An mehrer Ampeln wurde der Verkehr durch Bedarfsschaltungen "per Hand" geregelt, so wie an Bundesligaspieltagen. Das letzte Mal war die Autobahn in einer Julinacht 2015 voll gesperrt gewesen, als die Brücke, die die beiden Rastanlagen Kraichgau Nord und Süd verbindet, eingehoben wurde.

[-] Weniger anzeigen

Kreisende Lkw am späten Samstagabend und bis in die Innenstadt hinein wurden von Anwohnern moniert. Auch Ordnungsamtschef Werner Schleifer sind sie aufgefallen. Die Fernfahrer hätten versucht, den Rasthof-Süd anzufahren, der aber gesperrt war, und verteilten sich daraufhin rund um die Stadt. Dennoch habe sich der Lkw-Verkehr in Grenzen gehalten. Bei der Terminierung der Aktion hatten deren Planer die gesetzlichen Beschränkungen des Lkw-Verkehrs zur Ferienreisezeit sowie das generelle Sonntagsfahrverbot für Lkw mit bedacht.

Die Polizei war mit zwei Dutzend Beamten und zahlreichen Motorrädern präsent. Auf dem Sinsheimer Polizeirevier wurde die besonnene Reaktion der Autofahrer auf die angespannte Lage gelobt: "Kein Hupen, kein aggressives Verhalten", hieß es auf Nachfrage der RNZ. Auch sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen, "kein geplatzter Kühler, kein Auffahrunfall". Solche Kleinigkeiten hätten möglicherweise den Kollaps bedeuten können.

Weiterer Abriss 2020: Ein erneutes Extrem-Ereignis steht schon in Aussicht: Im Jahr 2020, möglicherweise auch schon Ende 2019, wird die Autobahn-Unterführungsbrücke zwischen Dühren und Sinsheim abgebrochen. Über das genaue Vorgehen ist allerdings wenig bekannt. Vermutlich müssen dann aber Autobahn und B 292 voll gesperrt werden.