Von Christian Beck

Sinsheim. Die A 6 kommt nicht zur Ruhe: Ein im Baustellenbereich liegen gebliebener Schwertransport sorgte am Mittwoch bei Sinsheim für eine Vollsperrung und starke Verkehrsbehinderungen. Bauteile für eine Windkraftanlage mussten mit Hilfe eines Schwerlastkrans auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden, da einige Reifen des ursprünglichen Anhängers in der Nacht auf Mittwoch Feuer gefangen hatten.

Schwertransporte und Baustellen: Es sei vielleicht besser, wenn gar keine Schwertransporte mehr durch Baustellenbereiche auf der Autobahn fahren würden - dies sagten Sinsheims Baudezernent Tobias Schutz und ViA6-West-Pressesprecher Gerald Hauke gestern unisono. Schließlich hatte bereits im Dezember ein Schwertransport den neuralgischen Punkt bei Sinsheim blockiert und für ein Verkehrschaos gesorgt. Damals sah es so aus, als habe der Spediteur sich nicht an die genehmigte Maximalbreite gehalten. Denn das Prozedere sieht laut Irene Feilhauer vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe wie folgt aus: Der Spediteur beantragt für einen Schwertransport eine Genehmigung beim RP, das abklärt, ob Maße und Gesamtgewicht auf dieser Strecke möglich sind. "Und wenn das passt, wird der Transport auch genehmigt." Gebaut werde auf vielen Autobahnen, auf Landstraßen auszuweichen sei keine Alternative. Da Genehmigungen Monate im Voraus ausgestellt werden, muss sich der Spediteur kurz vor dem Transport erkundigen, ob Veränderungen die Fahrt einschränken könnten. Und das hat der Spediteur im Dezember laut Feilhauer nicht getan. Die beiden Fälle seien aber kein Grund, Schwertransporte mehr auf der A 6 zu verbieten "Dass etwas Feuer gefangen hat, ist unglücklich", erklärt sie. Technische Defekte könnten jedoch überall vorkommen. cbe



Ein technischer Defekt an der Bremse des so genannten Nachläufers, ein mehrachsiger Anhänger, dürfte laut Polizei für den Brand verantwortlich gewesen sein. Am Dienstag kurz nach 23.30 Uhr hatte der 53-jährige Fahrer des Schwertransports das Feuer entdeckt, die Sinsheimer Feuerwehr löschte rasch mit neun Wehrleuten. Doch der knapp 40 Meter lange Anhänger mit insgesamt 105 Tonnen Fracht für einen Windpark war nicht mehr fahrbereit. Und das an denkbar ungünstiger Stelle: Mit kaputten Reifen und beschädigter Achse stand er im Baustellenbereich. Direkt hinter der Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim verjüngt sich die A 6 auf zwei Spuren - Durchkommen unmöglich.

In der Folge wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim bei Sinsheim ausgeleitet. Wer im morgendlichen Berufsverkehr unterwegs war, musste deutlich mehr Zeit einplanen, es staute sich auf bis zu zehn Kilometer Länge. Und auch auf den Straßen in und um Sinsheim lief teilweise nichts mehr.

Im Laufe des gestrigen Vormittags musste die Fracht dann mit Hilfe eines Mobilkrans auf einen anderen Nachläufer umgeladen werden. In dem engen Baustellenbereich erwies sich dies als schwieriges Unterfangen, wie Gerald Hauke, Pressesprecher der mit dem Autobahnausbau betrauten Projektgesellschaft ViA6West, mitteilt. Allein der transportierte Turm der Windkraftanlage wog 65 Tonnen. Pläne, die beschädigte Achseinheit des Anhängers vor Ort zu wechseln, waren verworfen worden. Am späten Vormittag konnte der aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz kommende Schwertransport dann seine Weiterfahrt in den Enzkreis fortsetzen. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Autobahn gegen 12 Uhr wieder freigegeben werden.

Erst im Dezember hatten auf der Autobahn bei Sinsheim zwei Schwertransporter für ein Verkehrschaos gesorgt: Mit 5,50 Meter Breite waren sie nicht durch die 4,80 Meter breite Verschwenkung im Baustellenbereich gekommen. Um die Weiterfahrt zu ermöglichen, hatte ein Spezialfahrzeug die Betonblöcke aus dem Weg räumen müssen. Bis dahin hatten sich 20 Kilometer Stau in Fahrtrichtung Heilbronn und acht Kilometer auf der Gegenspur gebildet.