Sinsheim/A6. (jubu) "Das hätte was größeres gegeben", atmet Gesamtkommandant Michael Hess erleichtert auf, nachdem die Flammen an einem Lkw am Mittwochvormittag besiegt waren. Durch das schnelle und wohlüberlegte Eingreifen der Wehrleute wurde verhindert, dass nicht auch die giftige Ladung - Düngemittel - Feuer fängt.

Lkw brennt auf der A6 bei Sinsheim- die Fotogalerie





















Den Kräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war gegen 11.05 Uhr der Brand eines Lastwagens auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim-Süd und Sinsheim gemeldet worden. Der Fahrer eines Kipplasters aus dem Raum Esslingen hatte auf seiner Fahrt in Richtung Mannheim bemerkt, dass seine Zugmaschine zu brennen begann. Er steuerte das Gefährt auf den Standstreifen und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Innerhalb kürzester Zeit schlugen die Flammen aus der Fahrerkabine und der Brand drohte sich weiter auf die gefährliche Ladung auszubreiten.

"Die ersteingetroffenen Kräfte verhinderten mit einer Riegelstellung, dass sich der Vollbrand des Führerhauses auf die Ladung ausbreitete", so Hess weiter. Mittels Schaumlöschmittel brachten sie den Brand der Zugmaschine schnell unter Kontrolle. Bei genauerem Nachsehen wurde später festgestellt, dass lediglich die Deckplane der Ladefläche angeschmort war. Glück für alle Beteiligten, sonst wäre die A6 Schauplatz eines großen Gefahrgut-Einsatz geworden.

Während der Löscharbeiten und Aufräumarbeiten waren vorübergehend zwei Fahrstreifen der in Richtung Mannheim führenden Richtungsfahrbahn gesperrt, die jedoch sukzessive wieder freigegeben werden konnten. Gegen 13.45 Uhr waren wieder alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim befahrbar. Es hatte sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern Länge gebildet, der sich momentan nach und nach auflöst.

Update: Mittwoch, 27. Januar 2021, 14.50 Uhr