Sinsheim. (pol/mare) Durch Klopfgeräusche ist Donnerstagabend ein Lkw-Fahrer an der Raststätte Kraichgau aufgeschreckt worden. Er fand dann mehrere Männer auf seiner Ladefläche, wie die Polizei mitteilt. Eine von ihnen entkam unerkannt.

Eigentlich wollte er seine Nachtpause machen, als der 49-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien die Raststätte an der Autobahn A6 bei Sinsheim aufsuchte. Nachdem er Geräusche auf seiner Ladefläche vernahm, rief er mit Hilfe eines weiteren Lkw-Fahrers die Polizei. Noch während die Männer auf das Eintreffen der Beamten warteten, hob sich die Plane und ein Mann sprang von der Ladefläche.

Er rannte über die angrenzenden Felder weg. Fünf weitere Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren befanden sich auch beim Eintreffen der Polizei noch auf der Ladefläche. Alle wurden zunächst für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle der Bundespolizei nach Mannheim gebracht. Trotz der winterlichen Temperaturen hatte keiner gesundheitliche Probleme.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die fünf aus Afghanistan stammenden Männer ohne das Wissen des Lkw-Fahrers auf dessen Ladefläche. Wo genau sie den Lkw bestiegen haben, ist noch nicht abschließend geklärt. In ihren Vernehmungen gaben sie neben Deutschland auch Belgien und Frankreich als Zielland an.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden drei minderjährigen Personen an eine Jugendeinrichtung überstellt. Zwei 23- und 25-Jahre alte Männer wurden mit dem Hinweis, sich bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe zu melden, von der Dienststelle entlassen. Gegen den Fahrer des Lkw erhärtete sich kein Verdacht in Bezug auf eine Beteiligung als Schleuser. Er wurde im Anschluss an seine Vernehmung zu seinem Lkw gebracht und konnte seinen Weg fortsetzen.

Der Mann, der wegrannte, wurde trotz sofortiger Fahndung nicht gefunden. Persönliche Gegenstände, die im Lkw gefunden wurden, sind sichergestellt.

Gegen die fünf afghanischen Staatsangehörigen wird nun wegen unerlaubter Einreise ermittelt. Weiterhin führt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern.