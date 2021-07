Am Mittwoch kam es auf der Autobahn A6 auf Höhe Bad Rappenau zu einem schweren Unfall, in dem mehrere Lkw verwickelt waren. Foto: Julian Buchner

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. In einem Sprichwort heißt es: "Aller guten Dinge sind drei". Doch dieser Tage lässt es sich mit Blick auf die Autobahn A6 zwischen Sinsheim und Heilbronn in "Aller traurigen Dinge sind drei" umdichten. Am Montag, Dienstag und Mittwoch kam es auf Höhe Bad Rappenau zu drei schweren Verkehrsunfällen mit Lkw. Was ist passiert und warum?

Zunächst war am Montag der Fahrer eines Tanklasters zwischen der Kurstadt und Heilbronn/Untereisesheim auf einen bremsenden Sattelzug aufgefahren. In der Folge wurde der Lastwagen nach links abgewiesen und kam an der linken Betonschutzwand zum Stehen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich umständlich, da der Tanklastzug zunächst von einer Spezialfirma leer gepumpt werden musste.

Nur rund 24 Stunden später krachte es nur wenige Kilometer früher – kurz vor der Anschlussstelle Bad Rappenau – erneut. Wieder war ein Lkw-Fahrer am Stau-Ende in einen stehenden Lastzug gekracht und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Und am Mittwoch hatte gegen 18 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Sattelzug das Stau-Ende kurz vor der Ausfahrt Bad Rappenau übersehen und ist mit rund 90 Stundenkilometern auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Dessen 46-jähriger Fahrer fuhr nur noch mit einer minimalen Geschwindigkeit. Durch den Aufprall wurde der zweite Sattelzug auf den vor ihm befindlichen Lkw eines 50-Jährigen geschoben und dieser wiederum auf den vor ihm stehenden Sattelzug eines 37-Jährigen.

Der Unfallverursacher aus Rumänien wurde bei dem Unfall in seiner Zugmaschine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er, wie bereits der Unfallfahrer am Dienstag, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 46-jährige Kroate wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die beiden anderen beteiligten Brummi-Lenker wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 70.000 Euro. Die Strecke war bis in den Donnerstagmorgen gesperrt.

Aber was macht die Strecke so gefährlich? Für Sinsheims Feuerwehr-Gesamtkommandant Michael Hess trägt die Baustelle rund um Heilbronn zu einer erhöhten Unfallgefahr bei. "Es ist eigentlich an der Tagesordnung, dass sich auf der Lastspur der Verkehr staut – und das oft über die Anschlussstelle Bad Rappenau hinaus." Aufgrund der langen Geraden zwischen Steinsfurt und der Kurstadt vermutet Hess, dass bei den Lkw-Fahrern die Aufmerksamkeit nachlässt und es so zu gefährlichen Situationen kommt, weil sie das Stau-Ende erst spät oder eventuell gar nicht erkennen.

Der "Faktor Mensch" trägt auch für Michael Endres, Sprecher der Autobahnbetreiber-Gesellschaft "ViA6West, den größten Anteil am Unfallgeschehen. "Bei ausreichendem Sicherheitsabstand, angepasster Geschwindigkeit und der gebotenen Aufmerksamkeit ließen sich viele Unfälle vermeiden", schätzt er.

Ist nach drei Unfällen an drei Tagen der Handlungsdruck so groß, dass reagiert werden muss? "Die Entscheidung darüber, wann weitere Schritte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umzusetzen sind, obliegt der zuständigen Verkehrsbehörde in enger Abstimmung mit der zuständigen Straßenbaubehörde, dem Straßenbetriebsdienst, den beteiligten Baufirmen, dem Verkehrskoordinator der Projektgesellschaft, den Verkehrssicherungsfirmen und der Verkehrspolizei", erklärt Endres. Letztere überwacht nach eigenen Angaben regelmäßig den Verkehrsraum auf der Autobahn. Allein am zurückliegenden Montag wurden "41 Verstöße gegen das Überholverbot festgestellt und geahndet. Darüber hinaus kam es zu 21 weiteren Anzeigen auf dem Streckenabschnitt", sagt Polizeisprecher Gerald Olma auf Nachfrage.

Endres betont zudem, dass nach den jüngsten Vorfällen Maßnahmen angestoßen wurden, mit denen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erhöht werden soll. Diese sind beispielsweise eine Anpassung der Stauwarnanlage und die Erweiterung um integrierte Geschwindigkeitsanzeigen auf LED-Basis.

"Je mehr blinkt, desto besser", sagt Ilja Woitaschek, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Rappenau. Er erhofft sich von einer "eindrucksvollen Lichtanlage" eine höhere Aufmerksamkeit der Fernfahrer. Und auch Hess findet, dass dies durchaus "was bringen kann".

Jedoch gebe es noch eine weitere Situation, die Gefahrenpotenzial birgt. Wenn der Rückstau bis Bad Rappenau reicht, bremsten Autofahrer auf der mittleren Spur bis auf 30 Stundenkilometer herunter, um durch eine Lkw-Lücke die Abfahrt nicht zu verpassen. Das könnte in seinen Augen auch schnell eine Kettenreaktion auslösen.

Die Bauarbeiten auf dem betroffenen Streckenabschnitt werden voraussichtlich im Oktober 2021 abgeschlossen sein, sagt Endres. Anschließend soll der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg auf die Südseite des neuen Neckartalübergangs umgelegt werden. "Diese nächste Bauphase dauert dann bis Sommer 2022." Es bleibt abzuwarten, ob sich der Unfallschwerpunkt dann auf die andere Seite verlagert.