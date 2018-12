Waibstadt. (aj) Zügig aufgenommen werden soll auf Beschluss des Gemeinderates das Verfahren zur Aufstellung des aktualisierten Flächennutzungsplans im Gemeindeverwaltungsverband. Dietmar Glup vom Planungsbüro Sternemann und Glup (Sinsheim) bemerkte, dass das Verfahren nun möglich sei, da inzwischen der Entwurf des Regionalplans im Detail vorliege und es nach der Energiewende und der aktuellen Landesgesetzgebung ratsam erscheine, das Thema Windkraft separat zu behandeln.

Auf Gemarkung Waibstadt geht es um die Aufnahme der Wohnbaufläche "Lange Straße" (bereits bebaut), Wohnbaufläche "Klotzrain", Wohnbaufläche "Vorderer Kühnberg", Abrundung Wohnbaufläche "Filienstock" und um die Erweiterung des Gewerbegebietes "Im Bruch" um den Bereich "Butschnickel", sowie Bestandssicherung Bolzplatz "Unteres Lohhaus".

Auf der Gemarkung Daisbach ist die Ausweisung einer gewerblichen Baufläche im Gewann "Güren/Brüchlisäcker" vorgesehen. Sowohl Bürgermeister Joachim Locher als auch Bauamtsleiter Adam Jäger erklärten hierzu, dass der Gemeinderat vor über zehn Jahren beschlossen hat, das Gebiet "Im Güren" bei der nächsten Fortschreibung wieder mit aufzunehmen. Wegen dieser Gewerbegebietsfläche entstand dann auch eine lebhafte Diskussion. Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner kritisierte, dass der Ortschaftsrat aktuell nicht die Möglichkeit gehabt habe, über die Ausweisung des Gewerbegebietes zu diskutieren. Deshalb bat er, diese Planung in der Ortschaftratssitzung ebenfalls vorzustellen.

Diese Flächen habe man schon beim Entwurf des Regionalplans Rhein-Neckar angemeldet, so Bürgermeister Locher. Kurt Lenz sah kein Problem darin, dass der Ortschaftsrat nochmals zum Gewerbegebiet gehört werden sollte, obwohl ein eindeutiger Gemeinderatsbeschluss vorliege. Rüdiger Kaufmann sprach von einem großen Fehler des Ortschaftsrats, dass er damals die bereits schon einmal ausgewiesene Gewerbefläche aus der Fortschreibung herausgenommen habe. Bis heute gebe es in Daisbach keinen Arbeitsplatz. Lenz meinte, dass es allerhöchste Zeit werde, dass dieses Gewerbegebiet komme. Auch Bernd Kiermeier begrüßte das Gewerbegebiet, es sollte so groß wie möglich gemacht werden. "Daisbach kann nicht nur als reiner Luftkurort erhalten bleiben", betonte Ingrid Rautnig. Deshalb appellierte sie an den Ortschaftsrat, sich für das Gewerbegebiet auszusprechen. Robert Lehnert warf die Frage auf, ob er aus den Worten von Ortsvorsteher Glasbrenner heraushören könne, dass Daisbach wieder dieses Gewerbegebiet nicht haben möchte.

Der Gemeinderat stimmte schließlich auf Vorschlag von Locher einstimmig zu, die von der Verwaltung vorgeschlagenen Flächen auf Gemarkung Waibstadt und vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrates Daisbach auch die Gewerbefläche "Im Güren" auf Gemarkung Daisbach in die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes aufzunehmen.