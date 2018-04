Waibstadt/Neidenstein/Helmstadt-Bargen. (kel) Weil Bankgeschäfte immer öfter im Internet und immer weniger am Bankschalter erledigt werden, werden kleinere Niederlassungen im ländlichen Raum offenbar zunehmend überflüssig. Die Volksbank Neckartal dünnt jetzt ihr Filialnetz im nördlichen Kraichgau aus und zieht ihr Personal unter anderem aus Neidenstein, Waibstadt-Daisbach und Bargen ab. Seit der Fusion der Volksbank Schwarzbachtal mit ihrem Neckartal-Pendant wird sich die Zahl der genossenschaftlichen Filialen im Schwarzbachtal dann beinahe halbiert haben. Bis Ende November soll der Schritt vollzogen sein.

Das Filialnetz der Volksbank Neckartal bekommt Löcher: Geschäftsstellen in den kleinen Ortschaften verschwinden. Grafik: Peh & Schefcik

Die Filialschließungen sind aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden Ekkehard Saueressig "unvermeidlich" und in einem größeren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang zu sehen: Zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse, aktuelle Marktentwicklung und das anhaltende Niedrigzinsniveau stellten das Geldinstituts vor neue Herausforderungen. Gerade um für die Zukunft gerüstet zu sein, müsse man jetzt reagieren. "Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen", beteuerte Saueressig gegenüber der RNZ.

Dass die Volksbank mit Sitz in Eberbach vor zwei Jahren bereits Bankstellen wie die in Flinsbach und Untergimpern geschlossen hatte, nährte die Vermutung, dass weitere Dependancen vor dem Aus stehen könnten. Versetzungen in andere Filialen erhärteten die Spekulationen der letzten Wochen und sorgten in Teilen der Belegschaft für einige Unruhe. Ausschlaggebend für die jetzt verkündeten Schließungen, von denen auch Asbach, Haag und Waldhilsbach betroffen sind, war eine Bestandsaufnahme der Kundenfrequenz, so beschrieb Ekkehard Saueressig die Vorgehensweise. Eine Zielvorgabe sei aber auch die Sozialverträglichkeit der Maßnahme gewesen: "Es gibt keine Entlassungen", so Saueressig. Die betroffenen Mitarbeiter kämen künftig in anderen Geschäftsstellen und Abteilungen der Volksbank Neckartal zum Einsatz, vorrangig um die Beratungs- und Servicequalität des Unternehmens zu stärken.

Die Genossenschaftsbank, die zuletzt 1,8 Milliarden Euro bilanzierte, nimmt bei fast allen wirtschaftlichen Vergleichszahlen einen Spitzenrang unter den badischen Kreditgenossenschaften ein. Der Geschäftserlös liegt seit Jahren stabil bei über zwei Millionen Euro und erlaubt gute Dividenden zugunsten der 45.000 Mitglieder. Aber die Gewinnmargen werden enger, seit Banken sogar Strafzinsen für ihre Einlagen bei der Zentralbank zahlen müssen und die Privatkunden von historisch niedrigen Darlehenszinsen profitieren.

Bei der "Optimierung", wie Bank-Chef Saueressig die Schließungen nennt, wird der Neidensteiner Standort an der Ecke Bahnhofstraße/Ringstraße zu einer SB-Filiale - ohne Bankleute, aber mit Geld- und Serviceautomat. Parallel dazu werden sich ab 1. Dezember in einer Reihe von Dependancen die Öffnungszeiten reduzieren, wobei hier allerdings ausschließlich Bankstellen der früheren Volksbank Neckargemünd im südlichen Heidelberger Umland betroffen sind.