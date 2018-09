Deutlich erkennbar ist das Badebecken der Palmenoase (links), über dem das fahrbare Dach platziert wird. In die Säulen (Vordergrund) werden die Palmen gepflanzt. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Man muss sich nur noch die Badebucht mit türkisblauem Wasser, einladenden Bars, Ruheliegen und Palmen denken und darüber das riesige, aufgeschobene Hallendach: Dann nimmt die "Palmenoase", ein Teil der "Badewelt", die Investor Josef Wund bauen lässt, schon jetzt vor dem geistigen Auge des Betrachters Gestalt an.

Die Baustelle der "Badewelt" verändert derzeit im Tagerhythmus ihr Gesicht. Das große Becken, über dem sich das mächtige aufschiebbare Hallendach wölben wird, ist bereits in der Endphase des Rohbaus angekommen. Um dieses innere Becken gruppieren sich verschieden starke säulenartige Gebilde aus Fertigbetonringen. Es handelt sich nicht um Bauwerksfundamente, sondern um die festgelegten Standorte der 400 Südseepalmen, die diesem Bäderteil den Namen geben. In den verschieden großen Röhren werden die Palmen in ausgesuchtes Erdreich eingesetzt. Zu erkennen ist, dass die Pflanzbehältnisse auch auf unterschiedlichem Niveau platziert werden.

Das hellblaue Stahlgerüst des Hallendachs hat seine endgültige Ausdehnung noch nicht erreicht. Im künftigen Außenbereich des Beckens liegt der Montageplatz fürs Dach. Auf zwei massiven und verankerten Stahlträgern werden die Stahlbögen dort vom Kran abgesetzt und mit vielen Streben zu einem stabilen Dach zusammenmontiert. Noch fehlen einige Meter am südlichen Dachende. Ist diese Montage beendet, sind die Glaser gefordert, müssen Hunderte von Scheiben ins Dach eingesetzt werden.

Bevor zwei mächtige Autokranen anrollen, um das Dach an seinen endgültigen Platz über die Palmenoase zu heben, sind wieder die Stahlbauer dran. Auf stählernen Pfeilern ruhen danach die zwei Stahlschienen in 16 Metern Höhe, in denen das Dach Richtung Süden und zurückbewegt werden kann.

Das spektakuläres Ereignis, wenn das Dach mit Hilfe der Schwerlastkräne vom Monateplatz hinauf auf die Schienen gehoben wird, ist für Mitte Juni terminiert.

Den Blick auf Burgberg und Burg Steinsberg sowie die gefällige Hügellandschaft samt Naturschutzgebiet genießen kann man sowohl vom Becken bei offenem wie geschlossenem Hallendach aber auch im Außenbecken mit tropisch warmen Wasser. Das Außenbecken erstreckt sich Richtung Süden fast bis zum Rand des aufgeschütteten Bäderparkgeländes.

Völlig vom Publikumsverkehr in der "Palmenoase" und Wellnesszone abgetrennt ist das Sportbecken neben dem Eingangsbereich im Norden. Das Becken ist samt Vertiefung für die Springer (Ein- Meterbrett, drei Meter Sprungturm) und separatem Lehrschwimmbecken (zehn mal 12,5 Meter mit breiter Zugangstreppe ) im Rohbau abgeschlossen. Wird das Bautempo eingehalten, steht einer Eröffnung der Badewelt zu Weihnachten nichts im Weg.