Neidenstein. (bju) Am Sonntag gastiert Borussia Mönchengladbach zum Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim. Auf der Seite der Sieger musste man die "Elf vom Niederrhein" bei den bisherigen Auswärtsspielen gegen die Gisdol-Truppe vergeblich suchen. "Das muss sich doch mal irgendwann ändern", hoffen die "Neidensteiner Fohlen", die bereits zum sechsten Mal zu einem Fantreffen vor dem Spiel einladen. Im Clubhaus des SV Neidenstein soll es ab 11 Uhr wieder eine Atmosphäre wie im Fanhaus in Mönchengladbach geben, wo sich die Anhänger vor den Heimspielen immer treffen. Altbier, Feuerwurst, Fanmusik, Bilder und Filme der Gladbacher auf Großbildleinwand werden dann präsentiert und sollen die Zeit vor dem Anpfiff um 15.30 verkürzen. Wer keine Karten bekommen hat, kann das Spiel auf Großbildleinwand im Clubhaus anschauen.

Ein Torwandschießen für einen guten Zweck wird ebenso angeboten wie Preise für die Fans mit der weitesten Anreise. "Feste Teilnahmezusagen gibt es bereits von Fanclubs aus dem Odenwald (Odenwälder Fohlen), aus Nordbayern (Rieser Fohlen), der schwäbischen Alb (Dreamteam Laupheim), Nordhessen (Herkules Borussen, Kassel) und dem Schwarzwald (Elztalfohlen)", erzählt Henning Zapf, bei dem im Garten eine riesengroße schwarz-weiße Borussia-Fahne weht und den blau-weißen Hoffe-Fahnen im Ort Konkurrenz macht.

Die Veranstaltung des im Jahr 1991 gegründeten Fanclubs werde auch vom Fanprojekt des Bundesligisten beworben, so Zapf weiter. Die Bilanz spricht ganz für die TSG. In 13 Begegnungen der beiden Teams konnten die Hoffenheimer sieben Mal Siege bejubeln. Zwei Mal gewann die "Fohlen - Elf" und vier Mal trennte man sich Remis. "Die Hoffenheimer sind schon so etwas wie ein Angstgegner", wissen die Fohlen-Fans" aus dem Burgdorf, die sich endlich den ersten Auswärtssieg ihres Teams in Sinsheim wünschen.