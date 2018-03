Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler. Der Steinsberg als Treffpunkt für Straßenrennfahrer? Mit Raserei rund um den Stauferturm hat sich kürzlich der Weilerer Ortschaftsrat beschäftigt: Anwohner in der Weinbergstraße unterhalb der Burg klagten über Ruhestörung durch Motorgeräusche, teilweise werde auch die 30-Stundenkilometer-Zone in dem Wohngebiet missachtet, hieß es in der Sitzung. Am meisten Sorgen macht den Räten allerdings die direkte Zufahrt zur Burg, hier vor allem der Steinsberg-Parkplatz.

Ein beliebter Aussichtspunkt. Hier trifft sich alles. Ausflügler, Rentner, Wanderer, spielende Kinder, Gassigänger mit dem Hund, verliebte Pärchen. Und: "Motorradfahrer", wie Manfred Wiedl, Ortsvorsteher in Weiler, schildert. Bei manchen von ihnen, so die Beobachtung, gilt die Anhöhe mit ihrer Gerade durch die Weinberge als eine Art Start- und Zielgerade. Mit dem Parkplatz als Zieleinlauf. Es hat sich im Ort herumgesprochen, dass es Fahrten nach Zeit gibt: Vom Burg-Parkplatz über Serpentinen hinunter nach Sinsheim; Wenden am Dietmar-Hopp-Kreisel und zurück hinauf zum Burgparkplatz.

"Einzelfälle" zwar, wie Manfred Wiedl sagt. Aber auch ohne Rennambitionen ist erhöhtes Tempo gerade im Weinbergsgebiet ein gefährlicher Leichtsinn: Der Weg durch die Rebhänge ist unübersichtlich. Kinder können genauso urplötzlich zwischen den Zeilen auftauchen wie Hunde, Wildtiere und Winzer mit Weinbergschleppern. Zudem fällt der Steinsbergparkplatz an einer unübersichtlichen Kuppe stark ab: Direkt dahinter stellen Radler ihre Räder ab, starten Wanderer ihren Burgtrip, wird auf einer Bank gepicknickt, während Kinder sich öfter auf der nahen alten Aschenbahn austoben. Wer hier mit reichlich Tempo angeflogen kommt, der dürfte Probleme mit dem Bremsweg bekommen, wenn ein Hindernis auftaucht. Zum Rasertreff wird das Burgareal spontan; eine bestimmte Tages- oder Nachtzeit ist schwer auszumachen.

Zwar handele es sich bei der Gruppe, die man jetzt im Auge hat, um jüngere Motorrad- und Mokickfahrer, aber nicht nur: Es gibt auch Berichte von aufgemotzten Autos. Von Leuten, die ihre Mittagspause vor dem eindrucksvollen Sinsheim-Panorama genießen wollen - und gedankenlos über den dann vermeintlich leeren Platz brettern. Erholungsuchende am Steinsberg berichten diesbezüglich auch auffallend oft von Paketfahrern.

Nun sei der Weilerer Ortschaftsrat mit dem Ordnungsamt in Kontakt, sowie mit der Polizei, schildert Wiedl, selbst Polizist von Beruf. "Die ganze Gegend ist Landschaftsschutzgebiet", sagt er. Über einen zusätzlichen Hinweis zum Landschaftsschutz und einen 30er-Zonen-Hinweis - angebracht am Scheitelpunkt zwischen Weinbergstraße und Burgzufahrt - erhofft man sich mehr Handhabe und Handlungsspielraum: "Man kann dann Fälle besser anzeigen", sagt Wiedl, "und muss das dann halt auch öfter kontrollieren." Auch hofft er auf Einsicht, zumindest bei zuvor gedankenlosen Rasern.

Verhaltener Optimismus in dieser Sache im Rathaus: "Das ist nicht nur ein Weilerer Problem", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Zum Thema Rasen im Stadtgebet kann er "eine ganze Litanei" herunterbeten: Angefangen beim früheren Park’n’Ride-Platz in Hoffenheim bis hin zur Muthstraße in der Sinsheimer Innenstadt. Oft komme es auch auf dem Freibadvorplatz und im verlängerten Schwimmbadweg Richtung Neulandstraße zu Raserei. Von Rennen will Abrecht "in der Regel nicht" reden, wohl aber von "Muskelspielchen". Posen ist dafür der gegenwärtige Fachausdruck.

Vorkommnisse werden aus Adersbach vermeldet. Dort führt eine schnelle Landstraße in den Ort, eingebremst von einer Verkehrsinsel, die mit einer Bushaltestelle zusammentrifft. "Regelmäßig", berichtet Albrecht, würden dort haltende Linienbusse von Verkehrsrowdys rasant überholt, indem sie "die Verkehrsinsel im Gegenverkehr umfahren."

Für den Oberbürgermeister ist das Ganze eher ein gesellschaftliches Problem, "ähnlich gelagert wie aktuelle Fälle in diversen deutschen Großstädten." Dass es die städtischen Maßnahmen lösen, hält er für eher unwahrscheinlich: "Man muss einen Raser auf frischer Tat ertappen - und wirklich hart bestrafen."