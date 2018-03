Reichartshausen. (cba) Was aus der Not geboren wurde, hat sich zum Erfolgsmodell entwickelt. Als vor zehn Jahren mit der Post- und der Sparkassenfiliale sowie dem Blumenladen "Stil und Blüte" im Rathaus kurz nach dem Umbau des Verwaltungsgebäude das Fundament für das "Komm in" errichtet wurde, hoffte die Gemeinde zunächst, die marode Nahversorgung und Dienstleistung im Ort wieder in Schwung zu bringen. Was offenbar gelungen ist.

Das "Komm-in" feiert am Samstag, 23. November, 10 bis 16 Uhr, mit zahlreichen Aktionen und Präsentationen sein zehnjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür und einem Blick ein Jahrzehnt zurück. Auch eine Multimediashow "Zehn Jahre neues Rathaus" soll gezeigt werden. "Das 'Komm-in' wird stark frequentiert, und wir bekommen viel Lob von der Bevölkerung", so Bürgermeister Otto Eckert.

Bei einer Kommunalmesse in Stuttgart stieß er damals auf das Dienstleistungsmodell der Gemeinde Sternenfels, die dort mit einem Stand vertreten war. Im Juni 1999 öffnete dort das "Komm-in" seine Pforten. Den Beweis für den Erfolg des Konzeptes sah man dort auch im Kundenstrom aus aus den Nachbargemeinden. Personell und organisatorisch sollten kommunale, öffentliche und gewerbliche Leistungen zentral gebündelt werden - unter Nutzung modernster Infomations- und Kommunikationstechnologien.

Gut, letzteres gilt heute als selbstverständlich, doch überzeugte das Gesamtmodell damals die Reichartshäuser Gemeinderatsdelegation, die eigens nach Sternenfels gereist war.

Stand die Zukunft der Postagentur, die bereits im unsanierten Rathausgebäude untergebracht war, zu jener Zeit noch auf der Kippe mangels Einwohner, herrscht jetzt bei 2050 Bürgern Präsenzpflicht für die Postfiliale.

So kam das eine zum anderen: 2003 wurde das sanierte Rathaus eingeweiht, im gleichen Jahr das "Komm-in" im Parterre aus der Taufe gehoben. Auch ein EnBw- sowie ein AOK-Servicepoint befanden sich unter dem Dach des Dienstleistungszentrums, die beide aber aus Rationalisierungsgründen bald wieder verschwanden. Inzwischen gibt es auch eine Totto-Lotto-Annahmestelle und ein Sortiment an Zeitschriften. Für alle Serviceleistungen - außer der Sparkassenfiliale - sorgt das Personal der Verwaltungsstelle.

"Das System hat sich bewährt", meint Bürgermeister Eckert. Dennoch liegt die Nahversorgung seit der Schließung des Lebensmittelladens "nah und gut" immer noch im Argen. Das Kinderrestaurant, dessen fünfjähriges Bestehen im gleichen Zug gefeiert wird, scheint ebenfalls ein Erfolgsmodell zu sein. Möglich wurde auch dies durch die bereits vorhandene Infrastruktur im Rathaus wie Küche und Centsaal. "Wir mussten nur noch ein paar Kinderstühle anschaffen", so Eckert.

Gesucht wurde einst eine Art Mensa für die Kindergartenkinder im Zuge der Ganztagsbetreuung und für die Schüler im Rahmen der verlässlichen Grundschule. Inzwischen essen im Centsaal täglich an die 50 Kinder zu Mittag.

Einzigartig weit und breit: Es wird frisch gekocht. So soll der Erlös des Festtages daher in die Kasse des Kinderrestaurants fließen und sich die Köchinnen Töpfe, Pfannen oder anderes Nützliches leisten können, was sonst nicht drin wäre. Ob allerdings bei der pfiffigen Idee, die Preise - inflationsbereinigt - so zu gestalten wie vor zehn Jahren, überhaupt ein Überschuss abfällt, bleibt abzuwarten.