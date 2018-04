Reichartshausen. (kel) Das grüne Riesen-Ding robbte geradewegs auf die Straße zu - und Hermann Zurmühl, der nur mal schnell Hasenfutter am südlichen Ortsausgang sammeln wollte, verschlug es die Sprache: "So ein Viech habe ich noch nie gesehen". Fingerdick, grell-grün und gepunktet und mit einem gelblichen Horn am Hinterteil - so kam Acherontia atropos daher. Das "Viech" stellte sich inzwischen als Jungform eines Totenkopfschwärmers heraus. Und was die Monster-Raupe verspricht, wird dann auch der künftige Schmetterling halten: das Insekt gehört zu den ganz großen seiner Spezies.

Der Reichartshäuser Hermann Zurmühl, der sich in der freien Natur durchaus auskennt, wunderte sich nicht zu unrecht: Der Nachtfalter bzw. seine Larven sind hierzulande tatsächlich selten - genauer gesagt selten geworden, weil er als Schädling bekämpft wurde. Der Vielfraß delektiert sich nämlich besonders gern an den Blättern von Kartoffeln und wird für Ernteausfälle in den 50-er Jahren des vorigen Jahrhunderts verantwortlich gemacht. Damals wurde er daraufhin massiv bekämpft.

"Totenkopfschwärmer-Raupen ernähren sich aber nicht nur von Kartoffeln, sondern auch von anderen Nachtschattengewächsen", erklärt Schmetterlingsexpertin Barbara Kümin. Also stehen auch Tomaten oder Liguster auf der Speisekarte der Raupe. Der Schmetterling selbst ist dann allerdings ein Süßer: Honig gehört zu seinen bevorzugten Speisen. Wie Barbara Kümin erklärt, ist der Nachtfalter eigentlich im tropischen Afrika zu Hause, dringt aber als Wanderfalter bis nach Mitteleuropa vor. Das Insekt hat es übrigens bei Kinofreunden zu einer gewissen Berühmtheit gebracht: Im Oscar-prämierten Thriller "Das Schweigen der Lämmer" versteckt der Killer eine Puppe des Nachtfalters im Hals seiner Opfer.

In Reichartshausen war man zunächst einmal ums Weiterleben der Raupe bemüht: Hermann Zurmühl konsultierte das örtliche Naturschutzbundmitglied Manfred Hartlieb, der wiederum auf einen Schmetterlingsfreund in Mosbach verwies. Dort wurde das Findelkind in ein Glas mit Mulch und Kartoffelblätter gesetzt, wo es sich offenbar auch ganz wohlfühlt. Vor allem Fressen steht auf dem Programm, weil die Raupe noch weiter wachsen will und dabei fünf Stadien der Häutung durchläuft.

In den nächsten Tagen wird sich das Tierchen voraussichtlich im Mulch vergraben und dann verpuppen, und vielleicht kriecht dann auch noch ein Schmetterling mit der charakteristischen Totenkopf-Zeichnung hervor. Er ist in der Tierwelt eine Rarität, wie Barbara Kümin berichtet: Der Schmetterling kann nämlich pfeifen oder erzeugt zumindest durch einen sehr spezifischen Mechanismus in der Mundhöhle pfeifende Geräusche - wozu, weiß man nicht. Im September sollte der Falter dann seine Reise in den sonnigeren Süden antreten. In Deutschland würde er in freier Natur erfrieren.