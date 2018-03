Von Christiane Barth

Reichartshausen. Das Mammutprojekt der Gemeinde, die Sanierung der Sporthalle, sitzt in den Startlöchern. Am 5. oder 6. Juni soll es losgehen mit der rund zweieinhalb Millionen Euro teuren Maßnahme. In der vergangenen Gemeinderatsitzung vergab das Gremium die Rohbauarbeiten.

Grünes Licht für den Sanierungsbeginn haben auch die ersten Fördermittelbescheide signalisiert: Die Zusage für die Fördermittel Sportstättenbau liege vor, so Kämmerer Gunter Jungmann, der Bescheid für die staatliche Unterstützung aus dem Ausgleichsstock wird im Juli erwartet, die Förderung aus dem Landessanierungsprogramm ist der Gemeinde bereits seit langem sicher.

Unterdessen bereitet man sich im Gewerbepark Zapf/Eckert in der Neuen Industriestraße 8 auf die Umnutzung einer Gewerbehalle zur Sportstätte vor. Auf dem ehemaligen Mannschott-Betriebsgelände nämlich soll - nach Beschluss des Gemeinderates - während der Sanierungsphase der Sportbetrieb für die Vereine und Schulkinder weiterhin innerhalb der Gemeinde aufrecht erhalten werden, um den Sportlern umständliches Pendeln zu ersparen.

Klaus Eckert - Mit-Geschäftsführer der Baufirma Emil Eckert, mit der die Gemeinde einen Mietvertrag für die Dauer von Juli dieses Jahres bis August 2015 abschließt - berichtet von der Fluktuation im Gewerbepark, von Firmen, die sich in Kürze einmieten wollen, und von solchen, die bald wieder gehen. Die Firma "ZPF Services GmbH Industrieofenbau", die 15 Monate lang im vorderen Teil eingemietet war, ist insolvent und hat den Gewerbepark inzwischen wieder verlassen. Ein neuer Mieter ist in Sicht, eine Firma aus Waibstadt will sich in der Halle einmieten.

Im hinteren, von der Straße abgewandten Gebäudesegment sollen ab August die Sportler ihre Anlaufstelle haben. Dort aber häufen sich derzeit noch Waren in Hülle und Fülle: Ein türkischer Händler hat dort Erdnüsse und Oliven gelagert. Dieser aber zieht rechtzeitig aus, so Klaus Eckert, damit sich das Gebäude zur Ausweichturnhalle mausern kann. Der Eingang für diese wird im rückwärtigen Teil beim Rolltor sein. Ebenso die Parkplätze. Auch längsseitig biete sich genug Parkfläche für den Sporthallenbetrieb an.

Bis die 24 mal 20 Meter große, zehn Meter hohe Industriehalle als Sportstätte genutzt werden kann, ist zuvor die Installation eines Sportbodens erforderlich. Über das Material muss der Gemeinderat noch entscheiden. Die Gemeinde lässt sich Muster zukommen. Im Gespräch ist auch ein Kunstrasenbelag, der später auf dem Sportplatz weiter verwendet werden könnte. Voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung will der Gemeinderat über den Boden beschließen. "Wenn es klappt", räumt Jungmann ein. In Zeitnot komme man trotzdem nicht, gibt sich auch Emil Eckert zuversichtlich: "Im Juli macht ja keiner Sport".

Wenn der Vereins- und Schulsport im Sommer weitestgehend ruht, könne der Umbau der Ausweichhalle über die Bühne gehen. "Das ist in einem Monat locker geschehen", so Emil Eckert. Auch der Einbau einer Prallwand und von Schutzmaßnahmen ist erforderlich.

Falls die Sanierungsarbeiten an der Festhalle länger als ein Jahr dauern sollten, müssen die Vereine nicht befürchten, in benachbarte Hallen pendeln zu müssen. "Wir sind flexibel", meint Emil Eckert in Bezug auf die Dauer des Mietvertrages. Ein Vierteljahr vor Ablauf müsse er nur Bescheid wissen.