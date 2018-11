Neidenstein. (bju) Vom "Krisengipfel" im Landratsamt wegen der Flüchtlingssituation im Kreis berichtete Bürgermeister Frank Gobernatz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bekanntlich hatte Uli Sickerl, Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Grünen, beklagt, dass zu wenige Kommunen den Landkreis bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen würden. "Wir haben seit September unsere Quote für die Anschlussunterbringung zwar erfüllt, doch natürlich wissen auch wir, dass dies in den kommenden Monaten und Jahren nicht ausreichen wird", meinte Gobernatz.

Drei Personen seien aktuell im Burgdorf untergekommen, aber mindestens die dreifache Personenzahl wird ab 2016 bewerkstelligt werden müssen. Für Gobernatz steht außer Frage, dass das nicht einfach werden wird, aber "es ist machbar, auch wenn es nicht ohne Probleme oder Belastung von statten geht." Aktuell fehle es an freien kommunalen Räumlichkeiten und deshalb kommen allenfalls Angebote aus dem privaten Wohnungsmarkt und eventuell für leer stehende Hallen infrage.

"Wir stehen seit Wochen im Austausch mit entsprechenden Vermietern und sind auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen", sagte der Rathauschef. Laut Aussagen der Unternehmen seien alle Hallen im Industriegebiet belegt. Und auch im privaten Bereich sehe es momentan nicht besser aus. Deswegen habe man erstmals einen Aufruf im örtlichen Nachrichtenblatt veröffentlicht. Und nicht ohne Grund habe man verschiedene Objekte in Neidenstein ins Auge gefasst, von denen man das eine oder andere eventuell in Zukunft käuflich erwerben möchte. "Wir werden Geld einstellen müssen für die Unterbringung von Flüchtlingen."

Gobernatz rief abschließend zu Solidarität auf. Von einem Zuhörer, der als Polizist mit der Flüchtlingsproblematik aktiv zu tun habe, kam der dringende Vorschlag, dass man in der Gemeinde "gut vorbereitet sein sollte." Man müsse frühzeitig vor Ankunft von Asylbewerbern entsprechende Hilfsaktionen und engagierte Bürger für diese Unterstützung der Flüchtlinge gewinnen. Flüchtlingsfamilien sollte man auch als Chance wahrnehmen in einem Dorf, das sich immer wieder um seine Einwohnerzahl Sorgen machen müsste, so der allgemeine Tenor. "Wir sollten einen Plan haben und nicht auf einmal überrascht sein, wenn es dann so weit ist." Eine Art Bürgerversammlung sei ein guter Ort zum Austausch und zur Planung, so die Idee des Besuchers. "Nicht nur sagen, wir schaffen das, sondern auch vorher planen, wie wir das schaffen wollen."