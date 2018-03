Neckarbischofsheim-Untergimpern. (cba) "Wir haben uns Zeit erkauft - und die sollten wir auch nutzen", so das Plädoyer der Bürgermeisterin, wenn vom Untergimpener Kindergarten die Rede ist. Seit im Mai mit sieben Containermodulen eine langfristige Übergangslösung für die Unterbringung der Kinder gefunden wurde, atmete Tanja Grether zunächst mal auf. Denn das einsturzgefährdete Kindergartengebäude ist vermutlich nicht mehr zu retten, jetzt soll ein tragfähiges Konzept für die Zukunft her.

Aber nicht nur die Raumsituation des Kindergartens liegt im Argen, auch die Vereine SGU, Feuerwehr und der Bürgerverein wünschen sich schon lange einen Gemeinschaftsraum oder eine Mehrzweckhalle. Die Bürgermeisterin denkt deshalb an ein Sanierungskonzept für den gesamten Stadtteil und möchte Untergimpern ins Landessanierungsprogramm bringen. "Doch brauche ich erst einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates", so Grether. Derzeit ist sie dabei, einen Stadtplaner zu suchen, der ein Konzept für eine schlüssige Ortsteil-Entwicklung entwerfen könnte.

"Es geht darum, einen Prozess in Gang zu setzen", so Tanja Grether und betont: "Keiner muss Angst haben, dass er dabei übergangen wird". Die Bürger (rund 540 sind es derzeit) und ihre Wünsche zunächst anzuhören, ist das Ziel. Zu diesem Zweck will die Bürgermeisterin in den nächsten Monaten einen Ideenworkshop einberufen. Alles, was im Argen liegt in Untergimpern, soll aufs Tapet kommen. Nicht nur der Kindergarten. Ein konstruktiver Meinungsbildungsprozess soll jetzt angestoßen werden.

Doch klar ist auch: "Die städtischen, ebenen Flächen in Untergimpern sind rar", so Tanja Grether. Das größte, zusammenhängende Grundstück ist jenes, auf dem der Kindergarten und jetzt auch die sieben Container stehen. Aber ob hier auch eine Mehrzweckhalle entstehen kann? Alles noch reine Spekulation.

Eine Sanierung des 20 Jahre alte Kindergartengebäudes ist unwahrscheinlich. Zwei Gutachter hätten der Stadt bescheinigt, dass eine Renovierung teurer käme als ein Neubau. Die baulichen Mängel liegen hauptsächlich im Fundament und in der Dachkonstruktion. "Im Plan sieht alles richtig aus", so Tanja Grether, "aber die Ausführung ist sehr schlecht". Versicherungsschutz greift nicht mehr. Den Generalunternehmer Wagenblass, der das Gebäude errichtet hat, gibt es inzwischen nicht mehr.

110 000 Euro hat die Stadt nun im Mai locker gemacht, um die sieben Container zu kaufen, nachdem die Untergimpener Kinder vorübergehend erst im Josefssaal und dann im Mietcontainer des evangelischen Kindergartens in Neckarbischofsheim untergebracht waren. Eine lohnende Investition, findet die Bürgermeisterin, auch wenn sie eines Tages vom Kindergarten nicht mehr benötigt würde. "Dann gäbe es noch genug andere Zwecke". In Neckarbischofsheim hat sich die Raumsituation des evangelischen Kindergartens inzwischen auch entspannt. Die unter Dreijährigen sind seit 1. August im mittleren Stock der früheren Grundschule untergebracht, während die älteren Kinder ausreichend Platz haben im Kindergartengebäude.