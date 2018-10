Von Christiane Barth

Reichartshausen. 575 begehrte Quadratmeter im Zentrum, allerbeste Lage im Ortskern: Derzeit ist die platte Fläche, auf der das Gasthaus "Rose" über 200 Jahre lang das Dorfbild prägte, eine Spielfläche für Kinder, allenfalls Auslaufplatz für Hunde und eine Lücke zwischen Altem Rathausplatz und Rathausstraße. In absehbarer Zeit jedoch soll dort ein Wohn- und Geschäftshaus gebaut werden.

Die Tinte des Kaufvertrages ist gerade getrocknet. Die Gemeinde brachte den Handel, den sie seit Monaten angebahnt hat, unter Dach und Fach. Firma Dentz Heizungsbau, ein Steinwurf vom ehemaligen Roseareal entfernt, hat das Grundstück gerade gekauft. In etwa zweieinhalb Jahren möchte die Firma Dentz Heizungsbau ein neues Gebäude errichten, berichtet Simone Dentz.

Ende Januar wurde das marode Gasthausgebäude, das in den letzten 20 Jahren leer stand und zusehends verfiel, abgerissen. Damit verschwand ein Stück Dorfgeschichte von der Bildfläche. Die Gemeinde war zuletzt Eigentümerin des Anwesens, der 50.000 Euro teure Abriss wurde zu 60 Prozent mit Mitteln aus dem Sanierungsprogramm finanziert.

Wie genau der Neubau aussehen soll, ist noch nicht in trockenen Tüchern. An den Plänen müsse noch gefeilt werden, berichtet Simone Dentz. Der Vorentwurf wurde dem Gemeinderat bereits in nicht öffentlicher Sitzung vorgestellt. "Er war Grundlage des Grundstücksverkaufs", so Kämmerer Gunter Jungmann.

Sicher jedenfalls ist: Die Firma braucht Platz. "Das Lager ist beengt, wir haben zu wenig Stauplatz".

Seit 17 Jahren ist der Meisterfachbetrieb "Dentz Heizungsbau Sanitär GmbH" in der Friedhofstraße 2 Spezialist für Heizungsbau, Kesseltausch, Sanitär, Solaranlagen und Regenwassernutzung. Bereits bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen, bei der hochwertige Anlagentechnik gezeigt wurde, waren die Räumlichkeiten in der Seitengasse der Rathausstraße knapp.

Simone und Wolfgang Dentz planen nun, eine größere Halle mit Bürogebäude auf dem neu erworbenen Grundstück zu errichten. Auch privat werde mehr Raum benötigt. Bis der erste Spatenstich erfolgt, soll das Grundstück als Parkfläche genutzt werden.

Einziges Relikt des Gasthauses "Rose" ist die Eingangstür. Diese nämlich ist denkmalgeschützt, soll restauriert werden und später in der dann sanierten Turn- und Festhalle als Erinnerungsstück integriert werden.