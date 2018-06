Sinsheim. (kel) Was vor 13 Jahren mit großen Erwartungen und vielversprechenden Prognosen begonnen hatte, ist jetzt sang- und klanglos beerdigt worden: Der erste private Postdienst der Region, der trotz einer Umfirmierung vor einigen Jahren bis zum Schluss als "Multi-Brief-Express" bekannt war, ist nicht mehr. Das Unternehmen konnte auch durch ein Insolvenzverfahren nicht gerettet werden. Das schwierige Marktumfeld im ländlichen Raum mit der Post als unumstrittener Platzhirsch, dazu Managementfehler werden als Gründe für das Scheitern der MB - Ihre Logistik Service GmbH gesehen. Die Briefzustellung, deren Zentrale in der Sinsheimer Muth-straße beheimatet war, ist eingestellt, auch ein Tochterunternehmen ist liquidiert; andere Unternehmensteile, wie Zeitarbeit in der Logistik oder Entrümpelungen, wurden anderen oder Nachfolgefirmen übertragen, so teilte der Insolvenzverwalter Mirko Lehnert (Mannheim) auf RNZ-Nachfrage mit.

MB teilt das Schicksal mit Hunderten von privaten Briefzustellern, die sich in den letzten Jahren aufgemacht hatten, das Monopol der gelben Post zu durchbrechen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurden bundesweit mehr als 2000 Lizenzen angefordert, aber aktuell sind noch etwa 600 Anbieter auf dem Markt, nachdem viele pleite gingen oder einfach den Betrieb einstellten. Der erste "Multi-Brief" war in Sinsheim nach dreijähriger Vorarbeit im Dezember 2001 aufgegeben worden. Das Unternehmen versorgte vorrangig den nördlichen Kraichgau und zählte einige größere Firmen und auch Behörden zur Stammkundschaft, darunter die Sinsheimer Stadtverwaltung. Zeitweise hatte MBE rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, viele allerdings als so genannte Untervertragsnehmer.

Dies soll denn auch eine Schwachstelle des Betriebskonzepts gewesen sein, so sieht es der Insolvenzverwalter. Weil etliche freischaffenden Zusteller bei der Postauslieferung offenbar mangelnden Ehrgeiz an den Tag legten, blieben Briefe des öfteren einfach liegen - Lieferzeiten von einer Woche waren keine Ausnahme, manchmal konnte es aber offenbar auch bis zu drei Monate dauern, bis der Brief beim Adressaten war. Ein Teil der Kundschaft kehrte daraufhin lieber wieder zur Deutschen Post DHL zurück, die trotz Marktliberalisierung 90 Prozent des Briefversands in der Region abwickelt. Erschwerend dürfte für die Sinheimer MBE-Dienstleister (Slogan: "Geschickt geschickt") hinzugekommen sein, dass sich im Umfeld einige private Konkurrenten tummeln, die das Geschäftsgebiet einengen: Allein in Karlsruhe gibt es beispielsweise 14 Anbieter für Postzustellung, in Heilbronn sind es sechs, in Heidelberg immerhin noch zwei.

"Das Geschäft hat sich nicht gelohnt", folgert der Insolvenzverwalter, als das Verfahren "wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung" bereits im Mai eröffnet wurde. Inzwischen ist "Multi Brief Express" endgültig Geschichte.