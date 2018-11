Waibstadt. (bju) Für Dr. Hermann Weil sollte das Mausoleum im Mühlbergwald auch immer eine Stätte der Begegnung und des Friedens sein, so hatte er es sich 1927 bei der Einweihung gewünscht. Bei den Feierlichkeiten zum Abschluss der Sanierung eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler im Kraichgau, nur wenige Tage nach dem 85. Todestag des Erbauers, wurden diese Wünsche erfüllt. Nicht nur, weil die Weil-Nachfahren zu diesem Anlass aus Brasilien, Argentinien, Mexiko, USA, Luxemburg und England zu einem Verwandtschaftstreffen nach Waibstadt gekommen waren, sondern vor allem weil die vielen geladenen Gäste und Ehrengäste auch ihre Verbundenheit mit diesem Bauwerk und der ehemals blühenden jüdischen Kultur in der Region mit ihrer Anwesenheit und den Festreden demonstrierten. Dabei waren sie sowohl vom Anblick des Mausoleums - einige sahen es zum ersten Mal - als auch von den Bepflanzungen und Ausbesserungen rund um das Bauwerk durch die Stadt Waibstadt sichtlich angetan.

Bürgermeister Joachim Locher hatte bereits am Freitag in einem Empfang und gemeinsamen Essen im Rathaus die Bekanntschaft der vielen Weil-Angehörigen machen dürfen und begrüßte diese im Innenhof des Mausoleums. Erik Guttmann übersetzte und moderierte in Zusammenarbeit mit seiner Frau Marion, beide vom Verein Jüdisches Kulturerbe im Kraichgau, die Grußworte und Reden. "Ein architektonisch besonderes Bauwerk, das sowohl künstlerisch als auch heimatgeschichtlich eine überregionale Bedeutung besitzt", hob Nils Hücklekemkes vom Denkmalamt des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor. Er beschrieb eine kurze Historie zum Bau des Mausoleums sowie die Besonderheiten der unterschiedlichen Kunststile, die der Bau vereint.

"Zuerst mussten wir das Bauwerk richtig verstehen, um daran zu arbeiten", erklärte Steinmetz Michael Lutz. Der eigentliche "Macher" der Sanierung blickte auf die zweijährige Arbeit zurück, die von "Anfang an eine riesige Herausforderung gewesen ist." Von der Mörtelanalyse über das Abtragen der Kalksteinsandplatten bis hin zum "Verpuzzeln des Bodens" reichte sein informativer Baubericht. Lutz habe während der Arbeiten festgestellt, dass das Mausoleum seiner Zeit voraus gewesen sei, sowohl bei den verwendeten Baustoffen als auch bei der architektonischen Umsetzung. Er hofft, dass das Kulturdenkmal nun noch mehr an überregionaler Bedeutung gewinnt und ein Aushängeschild wird.

"Alte Steine verschwinden für die neuen Steine", so die Metapher von Michael Schaffer aus den USA, der für die Weil-Nachfahren sprach. Man könne an diesem Ort Geschichte spüren und ein Stück dieser Geschichte sei mit der Sanierung wieder hergestellt. Schaffer stimmte anschließend das Kaddisch, eines der wichtigsten Gebete im Judentum an, das zwar den Toten gedenken soll, aber vor allem ein Gebet der Ehrung und Preisung des Glaubens sei. Anschließend entzündete er im Mausoleum 15 Kerzen zur Erinnerung an die im Holocaust getöteten Angehörigen der Weil-Familie und enthüllte eine Erinnerungstafel. Ein großer Dank ging von allen Beteiligten an die zahlreichen Sponsoren, die ebenfalls Platz auf einer Tafel gefunden hatten, und vor allem an die Initiatoren des Projekts, nämlich den Verein Jüdisches Kulturerbe im Kraichgau, Projektgruppe der Realschule Judentum im Kraichgau.