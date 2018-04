Von Martin Weis

Sinsheim. Dieser Kelch wird mit größter Wahrscheinlichkeit an der Stadt vorübergehen. Die 424 Plätze der erst kürzlich erweiterten Übergangsunterkunft des Rhein-Neckar-Kreises für Asylbewerber und Flüchtlinge im Fohlenweideweg sind belegt. Diese Zahl wird nicht aufgestockt, unterstreicht auf RNZ-Nachfrage der Leiter des Ordnungsamtes im Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg, Stefan Becker.

Ein zusätzliches Kontingent an Flüchtlingen, deren Zustrom nach Deutschland in diesem Jahr wieder stark angestiegen ist (in den ersten neun Monaten wurden 5000 neue Flüchtlinge registriert), sei für das Wohnheim mit den drei zweigeschossigen Schlichtunterkünften und 80 Plätzen im neuen, lang gestreckten Wohntrakt nicht mehr unterzubringen, erklärt Becker. Anfang Oktober hat das Land Änderungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen vorgenommen. Die Zahl der Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und das Land Baden Württemberg aufzunehmen hat, wurde von 6000 auf 9000 erhöht. Für den Landkreis hat das zur Folge, dass 150 Flüchtlinge zusätzlich in Wohnheimen, angemieteten Häusern und Unterkünften in Neckargemünd auf der Liste unterzubringen sind.

Laut Amtsleiter Becker ist das nicht möglich, weil wie in Sinsheim alle Unterkünfte des Kreises belegt sind. Es sei in wenigen Fällen und in Folge "freiwilliger Abgänge" oder nach Abschiebungen gelungen, frei gewordene Plätze und Zimmer, die von Familien bewohnt waren, mit neuen Flüchtlingen zu belegen. "Wir können aber nicht 150 Menschen unterbringen."

Die Flüchtlinge werden so lange in der Landesaufnahmestelle (Last) in Karlsruhe bleiben, bis die 43 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs passende Immobilien angemietet, bereitgestellt oder neue Unterkünfte gebaut sind. Der Rhein-Neckar-Kreis sieht sich gegenüber anderen Stadt- und Landkreisen im Vorteil, weil "wir die Aufnahmequote immer erfüllt haben", erläutert Becker. Er nennt keine Namen, als er auf Kreise verweist, "die mit ihrer Aufnahmequote im Minus sind".

Intensiv habe sich der Kreis mit der Beschaffung von geeignetem Wohnraum für Flüchtlinge befasst. Dazu zählt der Erweiterungsbau in Sinsheim, die 2011 eingeweihte Unterkunft in Spechbach (70 Plätze) oder die zur Flüchtlingsunterkunft umgebaute Walkmühle in Neckargemünd (50 Plätze). Der Kreis sei weiter daran interessiert, den Bestand an Wohnraum für Flüchtlinge zu erhöhen, halte nach geeigneten Objekten Ausschau. "In keinem Fall", betont Stefan Becker, werde "in Sinsheim und Stadtteilen" gesucht. Eine weitere Unterkunft in dieser Stadt "kommt nicht in Frage".

OB Jörg Albrecht betont, dass "wir natürlich dem Kreis sehr gern helfen", weil die Unterbringung der Flüchtlinge ein "gemeinsames Problem ist". Unter Berücksichtigung, dass "bereits mehr als 70 Prozent der Flüchtlinge", die der Kreis aufzunehmen hat, in Sinsheim wohnen, sei es "sinnvoll im Sinne der Integration, nicht noch mehr hier unterzubringen".