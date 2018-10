Waibstadt. (tk) So kann's gehen: Ein Radrennen mit Mountainbikes findet mitten in der Aufzuchtzeit der Wildtiere statt, noch dazu mitten in deren "Kinderstube" - und endet in einem Drama. So geschehen beim "LBS Cup" am Sonntag, wo eine aufgescheuchte Rehgeiß zu Tode kam. Die Zukunft ihrer beiden Kitze ist nun ungewiss.

Landauf, landab ähnliche Geschichten. Zuletzt riss ein wildernder Hund einen Rehbock in Helmstadt. Zwischen Eschelbach und Tairnbach waren es gleich vier Hunde, die über eine Geiß herfielen. Diesmal sind Rennradler verantwortlich für eine Tier-Tragödie.

Förster Karlheinz Schmitt kannte die Geiß seit einigen Jahren. Jedes Jahr ließ sie sich im selben Eckchen Land zwischen Schwimmbad und Daisbacher Berg blicken. Jedes Jahr brachte das ältere Reh ein einzelnes Kitz auf die Welt, wie Schmitt schildert, der in der Gegend wohnt. "Vor Menschen hat sie wenig Scheu gehabt", sagt er, "sie hatte hier ihren Einstand." Und dieses Jahr passierte etwas Besonderes: "Am 16. April hat sie sogar zwei Kitze gesetzt."

Einen guten Monat später hielt der Tross der Geländeradler beim zwölften Rennen der örtlichen "Kraichgau Biker" in dem Gewann Einzug. Eine Wegstrecke wurde präpariert, es ging durch dichtes Gelände, durch den Einstand der Rehe wurde eine Schneise gefräst. Zwar lernt man schon in der Schule, dass so gut wie alle Wildtierarten von April bis Juni und dann zumeist speziell in derlei schwer zugänglichen Gebieten ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Offenbar war man aber bei den Cup-Organisatoren mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Die Website zeigt Bilder eifriger Biker bei der Rodungsaktion im Reheinstand - wie es sich gehört, wurden Schaumstoffmanschetten um die Bäume gelegt, um die Radler vor Verletzungen zu schütten. Hätte man sich nur ähnlich ums Rehwild gekümmert, meinen Skeptiker.

Menschen waren für die Rehgeiß zeitlebens kein wirkliches Problem. Doch an relativ lautlos und dabei schnell und in Massen daherschießende Querfeldeinradler war sie schlicht nicht gewöhnt - und ergriff die Flucht. Diese endete auf einer Straße vor einem Auto, schildert Förster Schmitt. Das Tier habe sich einen Lauf gebrochen, sei bewegungsunfähig da gelegen und habe "jämmerlich geklagt." Er rief Bernhard Diehm, erfahrener Waidmann aus Waibstadt, der dem Drama mit einer Waffe ein schnelles Ende bereitete. Der Verbleib der Kitze ist unklar. Ein Hoffnungsschimmer bleibe: "Sie sind jetzt fünf Wochen alt und äsen schon Grünes", sagt Schmitt, der die Angelegenheit mit den Jägern gemeinsam beobachten will. Zur "Ehrenrettung" der Geländeradler sagt er achselzuckend: "Vielleicht kennen sie die Zusammenhänge in der Natur halt nicht."

Und trotzdem: "Diese Veranstaltung - zu dieser Jahreszeit?" Ein klärendes Gespräch mit Bürgermeister Joachim Locher am heutigen Freitag mit Schmitt und den Jägern wird darüber befinden, ob ein Mountainbike-Rennen in der Brut- und Setzzeit jemals wieder stattfinden wird.