Neben dem Schulgebäude ist die Sporthalle mit Tonnendach in knapp fünf Monaten aus der Baugrube nach oben gewachsen. Derzeit wird an der Innenausstattung gearbeitet. Foto: Weis

Sinsheim-Hoffenheim. (mw) Der Sporthallenneubau "oben am Berg" über dem Stadtteil ist aus der Baugrube gewachsen. Das Tonnendach ist Markenzeichen einer Sportstätte, die bald fertiggestellt sein wird. Offiziell war bislang der Oktober im Gespräch. Sinsheims Gebäudemanager Tobias Schutz, der jede Woche beim Arbeitstreffen zusammen mit dem Architekten Thomas Vorfelder (Walldorf) sowie Vertretern von Firmen und den Fachingenieuren die Bauentwicklung bespricht, korrigierte diesen Termin jetzt auf "Anfang Juli."

Es sei bislang "beim Bau alles planmäßig gelaufen." Der Rohbau sei wegen der günstigen Witterung "zügig erledigt worden", sodass sich die bis zu 15 verschiedene Baufirmen nun an den Innenausbau machen können. Derzeit wird auf den Fassaden ein Vollwärmeschutz aufgebracht. Um das Hallengebäude erstreckt sich ein L-förmiger zweigeschossiger Anbau, der Foyer, Firness- und Gymnastikraum, Umkleide samt Dusche und WC für Behinderte, Toilettenanlagen Regieraum, Lageräume für Sportgeräte und Technikräume aufweist.

In zwei Wochen ist laut Tobias Schutz der Sportboden im oberen Hallengeschoss unter dem Tonnendach dran. Der sei "ein ganz normaler Sportboden." Die dreiteilbare Halle im Obergeschoss mit den Maßen 45 auf 25 Meter und acht Meter Hallenhöhe ist für alle Sportarten multifunktional nutzbar. Hier montieren die Handwerker demnächst die Trennvorhänge zwischen den Spielfeldern. Diese Sporthalle soll überwiegend von Schulen und Sportvereinen im Stadtteil genutzt werden.

Die Halle im Erdgeschoss mit gleichen Maßen ist 4,60 Meter hoch. Sie erhält einen Kunstrasenbelag und wird von der TSG 1899 Hoffenheim als Soccerhalle genutzt. Das Hallengebäude ist Geschenk von Mäzen Dietmar Hopp an seine Heimatgemeinde. Sie ist mehr als ein Ersatz für die am gleichen Ort abgerissene Schulsport- und Gemeindehalle aus den 60er Jahren.

Die Stadt hatte sich intensiv mit deren Sanierung beschäftigt, für die hohe Kosten zu Buche schlugen. So hätte die Abdichtung der feuchten Wände zur Hangseite große Summen erfordert. Dazu kamen ein undichtes Dach und "bauphysische sowie energetische Mängel", die weitere Schäden an der Bausubstanz bewirkten. 600.000 Euro kamen für eine erste Teilsanierung zusammen. Das Projekt wurde in Etatberatungen wegen angespannter Finanzlage abgelehnt. Auch stark rückläufige Schülerzahlen in der Schule am Großen Wald stellten die Sanierung infrage.

2011 regte die Dietmar-Hopp-Stiftung eine Kooperation mit der Stadt an. Grundlage war eine Vereinbarung, wonach die Stiftung eine Sporthalle errichtet, die TSG sowie Schule und Vereinssport nutzen sollen. Die Stiftung finanziert den Bau. Die Stadt übernimmt die Betriebs- und Unterhaltungskosten. Ende 2011 wurde die Bauvoranfrage positiv beschieden.

Es dauerte noch einmal einige Monate, bis der Gemeinderat Ende September 2013 die Schenkungsvereinbarung absegnete. Die Stadt verpflichtete sich im Gegenzug, die Halle "für mindestens 30 Jahre zu betreiben, instand zu halten oder zu ersetzen."

Bei der Grundsteinlegung Mitte September 2013 hob Oberbürgermeister Jörg Albrecht hervor, dass der Bau der Hoffenheimer Sporthalle ein "Meilenstein in der Entwicklung des Stadtteils und der Region" sei.