Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. "Da kein Wasser" rufen die Arbeiter auf dem Feld und zeigen auf einen Spargelhügel ein paar Meter weiter oben. Das Bild, das sich derzeit auf dem Acker bietet, wo um diese Jahreszeit die Ernte des königlichen Gemüses auf Hochtouren laufen sollte, ist jedoch von viel Schlammpfützen und Matsch geprägt.

Die Ernte ist mühsam, die Spargelspinne arbeitet sich nur langsam durch den schweren, nassen Lehmboden vorwärts. Wenn der Antrieb schlapp macht, muss das Gerät von Hand geschoben, die Folien müssen von Hand ab- und zugedeckt werden. Der Ertrag ist außerdem dürftig. Heiko Junker vom Spargelgut Wasserschloss: "Wirtschaftlich ist das Wetter durchaus ein Problem". Dennoch betont er auch: "Der Geschmack des Spargels ist trotzdem optimal". Der Schlamm, der am edlen Gemüse klebt, könne jedoch mühlelos abgewaschen werden. Der Kunde bekommt geputzte Stangen. Holzig ist der Spargel jedoch nicht, nur die Außenhaut sei etwas dicker, dies müsse man beim Schälen bedenken, so Junker.

Dem Landwirt ist jedoch klar: Dies ist ein schlechtes Jahr für das Stangengemüse. Erst der lange Winter, jetzt die anhaltenden Regenfälle. Doch Heiko Junker hofft jetzt auf einen Lichtblick im wahren Wortsinne. Kommende Woche, so schätzt er, könne man vielleicht doch noch in die Vollen gehen. Kompensieren können man die Ernteausfälle jedoch längst nicht mehr. Denn der Tag, an dem zum letzten Mal gestochen wird, steht fest: Der 22. Juni.

Hinauszögern, um doch noch was wettzumachen, kann Junker die Saison nicht, denn der Spargel braucht die Zeit bis zum nächsten Jahr zur Regeneration und zum Einlegen von Nährstoffen. "Da muss man ganz konsequent sein, sonst riskiert man, dass die ganze Anlage geschädigt wird". Resignieren will der Landwirt jedoch angesichts des ins Wasser gefallene Spargeljahrs nicht: "Es gibt gute und schlechte Jahre, darüber muss man sich bewusst sein." Der Schnitt im Zehnjahreszyklus müsse stimmen, erst in dieser Zeitspanne könne man von Rentabilität sprechen. Doch Junker bekennt auch: "Manchmal steht man aber schon mittendrin und fragt sich: Warum tu ich mir das an?" Optimist aber wolle er sein und ist daher zuversichtlich: "Es kommt auch wieder besser".

Über den Preis sind die Ernteausfälle auch nicht mehr auszugleichen. Zu Saisonbeginn drückte der Markt aus Ostdeutschland, wo die Ernte gut lief, den Preis, trotz der niedrigen Erntemengen im Süden. Derzeit kostet das Kilo Spargel zwischen 3,50 und 8,60 Euro, je nach Sorte und Qualität.

Auch bei den Erdbeeren gibt es "ziemliche Verluste", so Junker. Seit zwei Wochen wird zwar auf den Feldern bereits geerntet, doch es fehlt auch für diese Kultur noch an Sonne, damit die Frucht geschmacklich reift. Auch da sieht Junker nun Licht am Ende des Spargeltunnels: Nächste Woche, so hofft er, werden die Früchte in Qualität und Quantität wohl so weit sein, dass sich auch endlich die ersten Selbstpflücker bedienen können.