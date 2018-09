Bad Rappenau-Fürfeld/Alkmaar. (guz) Auf die jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit folgt nun die Übernahme: Wenn die Kartellaufsicht keine Einwände erhebt, wird die Firma Losberger mit Hauptsitz in Bad Rappenau-Fürfeld voraussichtlich bis Mitte des Jahres die niederländische Firma De Boer aufkaufen. Die Gesellschafter beider Holdings hätten bereits eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilten die Unternehmen gestern in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zu finanziellen Details über die Transaktion halten sich die Beteiligungsgesellschaften bedeckt.

Hintergrund >Die Firma Losberger mit Hauptsitz in Fürfeld ist einer der führenden Anbieter temporärer Raumlösungen und betreibt weltweit acht Produktionsstätten mit 850 Mitarbeitern. Hauptanteilseigner ist die Schweizer Beteiligungsgesellschaft "Gilde Buy Out Partners". > De Boer mit Sitz in Alkmaar (Niederlande) bietet Raumlösungen für Großveranstaltungen und temporäre Büroräume an und [+] Lesen Sie mehr >Die Firma Losberger mit Hauptsitz in Fürfeld ist einer der führenden Anbieter temporärer Raumlösungen und betreibt weltweit acht Produktionsstätten mit 850 Mitarbeitern. Hauptanteilseigner ist die Schweizer Beteiligungsgesellschaft "Gilde Buy Out Partners". > De Boer mit Sitz in Alkmaar (Niederlande) bietet Raumlösungen für Großveranstaltungen und temporäre Büroräume an und beschäftigt rund 450 Personen, darunter etwa 150 Zeitarbeitskräfte. Bisheriger Anteilseigner von De Boer war der Private Equity-Investor "NPM Capital". (guz)

[-] Weniger anzeigen

Durch die Übernahme entsteht ein Unternehmen, das in den Bereichen der temporären Raumlösungen, wie Zeltmodule und mobile Hallenkonstruktionen, und der Vermietung von Raumlösungen für Großveranstaltungen weltweit ganz vorne mitspielen will. Zusammengerechnet erzielten beide Firmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 330 Millionen Euro Umsatz und beschäftigten etwa 1300 Mitarbeiter - auf Losberger entfallen davon 240 Millionen Euro und 850 Mitarbeiter.

Mit dieser Größe ist das künftige Unternehmen, das unter dem Namen "Losberger De Boer Group" firmieren wird, bereits jetzt einer der führenden Anbieter bei Vermietung und Verkauf von temporären Bauten in Europa und kann auf starken Marktpositionen im Mittleren Osten, den USA, China und Südamerika aufbauen. Losberger kann durch den Zukauf von De Boer vor allem seine Vermietungssparte für Veranstaltungszelte- und Hallen verbessern - in diesem Bereich ist De Boer bislang der deutlich gewichtigere Partner. Die Rappenauer Firma ist dagegen in der Fertigung aktiv, stellt Raummodule aus Stahl und Aluminium selbst her und bietet eine breite Produktpalette, die künftig noch stärker als bisher auch über De Boer auf den Markt gebracht wird.

Laut Dieter Schimmel, Pressesprecher bei Losberger, werden beide Markennamen erhalten bleiben. Für den Standort Fürfeld werde sich voraussichtlich nichts ändern, nicht zuletzt, weil hier erst vor eineinhalb Jahren eine neue, millionenteure CNC-Anlage zur Fertigung von Aluminiumprofilen in Betrieb genommen wurde, über die künftig der gesamten Bedarf der Unternehmensgruppe gedeckt werden soll. Noch nicht abschließend geklärt sei allerdings, wo die künftige Firmenadresse der "Losberger De Boer Group" sein wird - bisher zahlte Losberger seine Gewerbesteuer am Stammsitz Bad Rappenau. Schimmel geht davon aus, dass sich daran wohl vorerst nichts ändern wird.

Der Zusammenschluss soll nach Unternehmensangaben "von einem erfahrenen Geschäftsleitungsteam" geführt werden, das sich aus Führungskräften der Geschäftsleitungen von Losberger und De Boer zusammensetzt. "Die Verbindung unserer Unternehmen wird uns somit zu einem sehr professionellen Partner für unsere Kunden machen", ist Berndt Zoepffel, Geschäftsführer von Losberger, angesichts der bisherigen Zusammenarbeit und einer "starken kulturellen Übereinstimmung" optimistisch. Und De Boer-Geschäftsführer Arnout de Hair ergänzt: "Losberger ist der perfekte Partner für uns, um unsere Ambitionen zu verwirklichen und gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln."

Losberger soll De Boer direkt mit Zelten und Hallen beliefern. De Boer kann damit das bestehende Quadratmetervolumen an Zelten und Hallen erweitern und zugleich seinen Kapitaleinsatz verringern. Durch das umfangreichere Produktportfolio, die größere Kundengruppe und die wachsende weltweite Präsenz sei das neue Unternehmen in der Lage, größere Projekte durchzuführen. Außerdem könne eine bessere Auslastung von Betriebsmitteln sowie eine ausgewogenere Verteilung des Umsatzes zu allen Jahreszeiten erzielt werden, vor allem in den Beneluxstaaten, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien.