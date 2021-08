Von Christiane Barth

Sinsheim. Rechnungen, Mahnungen, Knöllchen: Der Gang zum Briefkasten ist nicht immer erfreulich. Wenn Zustellungen aber überhaupt nicht ankommen, bleibt dies oft beim Empfänger hängen – auch Mahnungen und Säumniszuschläge können die Folgen sein. Zustellungsprobleme bei der Deutschen Post sorgten in jüngerer Vergangenheit immer wieder für verärgerte Zuschriften an die Redaktion.

Ein Leser aus Hoffenheim monierte, seine Briefe landeten seit Jahren immer mal wieder in anderen Haushalten. Im eigenen Briefkasten finde er häufig Briefe vor, die an unmittelbare Nachbarn, aber auch an Leute, die in Nebenstraßen wohnen oder gar an Einwohner anderer Stadtteile adressiert seien.

Auch Verzögerungen bei der Zustellung stimmten ihn ärgerlich: Die Briefe kämen teils viel zu spät an, kritisiert der Mann das Unternehmen Deutsche Post. Besonders prekär sei, dass die Sendungen teils auch sensible Daten enthielten, wie etwa Mitteilungen von Banken. Seine Beobachtung sei zudem, dass Zusteller oft überfordert wirkten, teilt der Hoffenheimer mit, der anonym bleiben möchte. Ein Leser-Aufruf folgte, mit der Bitte, ähnliche Erfahrungen mit der Postzustellung mitzuteilen.

"Fehl-Zustellungen der Post kommen bei uns tatsächlich immer mal wieder vor", berichtet daraufhin Daniel Hülden aus Steinsfurt mit einem Erklärungsversuch: Irrtümer entstünden etwa wegen der Namensähnlichkeit – der Kirchbergstraße in Steinsfurt mit der Kirchenstraße in Reihen und der Kirchstraße (Hoffenheim). "Auch Speditionen und Pizza-Lieferanten" verwechselten manchmal die Straßen, sagt Hülden.

Heinz Brunner aus Sinsheim wartete vergeblich auf ein Angebot von einem Unternehmen aus Neckarbischofsheim, das ihm jedoch versichert habe, das Dokument sogar bereits zum zweiten Mal verschickt zu haben. Wo es gelandet ist, weiß Brunner bis heute nicht. Schließlich vertraute er nicht mehr auf die Zustellung und holte das Angebot mit dem Auto selbst ab.

"Anscheinend sind die Poststellen nicht in der Lage, meinen Namen auf dem Briefkasten mit dem auf den Sendungen abzugleichen", sagt Tobias Laig aus Sinsheim. Er erhalte oft Briefe, Kataloge oder Päckchen, die nicht für ihn bestimmt seien: Besser zu überblicken sei die Menge an Sendungen, die den Adressaten nicht erreichen, seit Postunternehmen die Möglichkeit der E-Mail-Benachrichtigungen eingerichtet haben, bei denen Kunden Meldungen zum Sendungsstatus erhalten.

Doch auch hier könne es hapern, sagt Laig: "Einige dieser vorangekündigten Sendungen kommen niemals bei mir an, auch Tage später nicht." Auch Zeitschriften-Abos würden oft mit tagelanger Verspätung zugestellt. "Die Unzuverlässigkeit wuchs in den letzten zwei Jahren rapide", lautet die Einschätzung eines Manns aus Steinsfurt, der ebenfalls nicht genannt werden will. Komme eine für Samstag bezahlte Zeitschrift erst am Dienstag an, dann sei dies ein Ärgernis. "Da kommt einfach die Deutsche Post ihrem Auftrag nicht nach."

Besonders kritisch findet Laig, wenn amtliche Schriftstücke falsch zugestellt werden: "Ich hatte Wahlunterlagen von Menschen in meiner Post, die mir völlig fremd waren." Auch zwei Ehepaare aus Steinsfurt und Waldangelloch berichten von Irrläufern, die für Nachbarn bestimmt waren: "Das Postgeheimnis wird gefährdet." Laig bringt solche Sendungen regelmäßig zur nächsten Postfiliale: "Leider wissen die Mitarbeiter dort anscheinend nicht, was sie damit machen sollen", hat er beobachtet.

Dass samstags und montags "nur sehr selten" Post zugestellt werde, sagt neben Laig auch Petra Becker aus Sinsheim-Ost. Benachrichtigungs-E-Mails seien schon am selben Tag widerrufen worden – mit dem Verweis auf eine Verzögerung "bis zum nächsten Werktag". Mehrmals hat Laig sich schon beim Unternehmen beschwert – offenbar ohne einen Erfolg.

Verspätungen, die Elfriede Kress, ebenfalls aus Steinsfurt, bestätigen kann. Ein Wochenblatt, das sie spätestens freitags erhalten hatte, erreiche sie inzwischen frühestens montags. "Wir haben uns bereits mit dem Verlag in Verbindung gesetzt." Dort sei allerdings auf den stets rechtzeitigen Versand verwiesen worden.

Bei der Deutschen Post reagiert man arglos. Aus den betroffenen Straßennamen im Sinsheimer Stadtgebiet lägen laut Pressestelle derzeit keine Beschwerden vor. "Wir haben gute und zuverlässige Postboten im Einsatz", stellt man sich hinter das Personal.

Auch der Krankenstand bei Zustellern als etwaige Ursache von Verzögerungen sei nicht überdurchschnittlich hoch. Von Problemen an der maschinellen Sortierung im Heilbronner Verteilzentrum wisse man nichts. Seit Beginn der Corona-Zeit habe sich die Zahl der Beschwerden nicht erhöht. Wenn auch die Paketmenge "selbstverständlich deutlich angestiegen" sei, habe man parallel dazu "auch die eingesetzten Ressourcen" erhöht.

Bleiben die Beschwerden – und die Frage, wie man diese abstellt. Sind Unzuverlässigkeiten bei den Zustellungen zu beheben? "Stand jetzt sehen wir hier keinerlei Handlungsbedarf", heißt es bei der Deutschen Post.