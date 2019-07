Von Armin Guzy

Gemmingen. "Da müssen wir jetzt durch", sprechen sich zwei Landfrauen in dicken Brokat und bei 37 Grad Mut zu, während sich Mitglieder des Spielmannszugs Zaberfeld in den Schatten verzogen haben und möglichst viel Knöpfe ihrer schwarzen Uniformen öffnen und, wie alle anderen hier am Sonntagmittag im Gemminger Gewerbegebiet, auf die Böllersalve warten, die den Start des großen 1250-Jahr-Umzugs bedeuten.

Auch der Theaterverein Gemmingen/Stebbach zeigt sich noch ungewohnt lichtscheu. "Barock hat das schwerste Los gezogen", sagt Dieter Kreisz angesichts der Rokoko-Perücken und der ausladenden Röcke ihrer Trägerinnen. Wer hingegen zur Sparte "Römisches Theater" gehört, hat’s in der Tunika deutlich angenehm. Die Römer wussten, wie man stilvoll schwitzt. "Über’n Winter sind die Pläne gereift, dann haben wir die originalgetreuen Kostüme organisiert. Und heute schwitzen wir sie durch", sagt Sylvia Handlos - und freut sich, dass die Reinigung in der Kostümmiete enthalten ist. Noch eine Dreiviertelstunde müssen die 40 Gruppen an ihren Aufstellungslinien in der Hitze ausharren, dann krachen drei Böllerschüsse, und los geht’s durch den Ort, der in diesem Jahr seine erste urkundliche Erwähnung vor 1250 Jahren feiert - mit mehr als 900 Akteuren und Hunderten Zuschauern.

"Ich werd’ das nicht noch mal sehen", sagte eine betagte Dame, die es sich im Schatten eines Baumes auf einem Klappstuhl bequem gemacht hat, sich Luft zufächelt und darauf wartet, dass der Tross vorbeizieht. Trotz der Bullenhitze ist die ganze Gemeinde auf den Beinen, und wenn sich doch Lücken in den Zuschauerreihen zeigen, dann weniger wegen der Temperaturen oder aus mangelndem Interesse, sondern weil fast jeder sechste Bürger aktiv an der zweistündigen Inszenierung der Ortsgeschichte teilnimmt. Dazu kommen noch einige Gastgruppen aus den umliegenden Gemeinden.

Wer nicht mitläuft, steht oder sitzt am Straßenrand, mancher mit Wasserbottichen für Bier und Füße, viele mit Schirm, und alle mit guter Laune. Fast ein wenig Karneval-Stimmung, Kamellen, schmissige Blasmusik und Schnäpschen inklusive. Der ganze Ort am Sonntag im Schwitzen vereint, sozusagen zusammengeschweißt, und überall, wo die Feuerwehr mit ihrer historischen Spritze auftaucht und großzügige Duschen spendet, quieken und johlen die Zuschauer. Wahre Wasserschlachten werden am Straßenrand ausgefochten, als Anrainer mit dem Gartenschlauch zurückspritzen. Gewinner ist am Ende jeder, der ordentlich abgekühlt wurde. Und auch die Eisbrocken, die Mitarbeiter der Firma Reimold aus der Schaufel eines Radladers freigebig verteilen, sind begehrt, aber in der prallen Sonne eben auch schnell wieder weg.

Immensen Aufwand haben die Teilnehmer für den großen Tag betrieben. Wochen-, monatelang wurde bei Vereinen, Schulen, Kindergärten und Firmen geplant, gewerkelt, koordiniert. "Das gibt’s nur alle 50 Jahre", ruft Manuel Völkel von der Firma Wüteria von der Ladefläche des historischen Lieferfahrzeugs herab - es hat laut Fahrer Kurt Abele inzwischen mehr als 1,2 Millionen Kilometer runter - , "da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen." Weithin sichtbar wird das unter anderem beim Posaunenchor, der die Kirche zwar im Dorf lässt, sie aber als riesige Nachbildung durch den Ort chauffiert. Bei der Begegnung mit einer Baumkrone hätte beinahe der Kirchturm dran glauben müssen, aber auch da packen viele mit an, um die vorwitzigen Äste zur Seite zu biegen.

Aber auch im Kleinen wird Gemminger Historie zelebriert. Etwa bei der DLRG, die eine Zinkwanne mit Wasser durch die Straßen karrt. "In der hab ich als Kind selbst dringesessen", sagt Mitglied Gunter Zorn und verrät, dass die Wanne unter anderem auch bei der Hausschlachtung von Schweinen eingesetzt wurde. "So war das früher halt."

Ortsgeschichte, oder zumindest ihr zeitliches Parallelereignis, schiebt sich mehr als eine Stunde lang an den Zuschauern vorbei. Bäuerliches Leben wird da thematisiert, die Besiedlung der Gegend durch die Römer, die wichtige Lateinschule, die Ankunft der zahlreichen Heimatvertriebenen 1946, die Partnerschaft mit Dunavarsány, aber auch Woodstock und die Mondlandung. Schüler haben den ganzen Ort als Pappmodell nachgebaut und präsentieren es stolz, und auch eine Abordnung der Adelsfamilie derer von Gemmingen hat sich in den Zug eingereiht und wird mit viel Applaus empfangen.

Am Endpunkt des Zuges, an der Wolf-von-Gemmingen-Schule, schälen sich die Akteure aus den teils klatschnassen Kostümen und Uniformen. Geschafft. Prima war’s, nur eben etwas zu heiß, was sich auch an vier Einsätzen des Roten Kreuzes wegen Kreislaufbeschwerden zeigte, aber der Aufwand hat sich gelohnt. Und die Messlatte für die mitlaufende Abordnung aus dem Nachbarort Richen, wo am kommenden Sonntag ebenfalls ein 1250-Jahr-Festumzug veranstaltet wird, liegt nun ziemlich hoch.