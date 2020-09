Region Sinsheim. (pol/mare) Rund um Sinsheim waren am Montag die Wildschweine los. Zwei Wildunfälle ereigneten sich auf den Straßen der Region, wie die Polizei berichtet.

Zunächst kam es gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße B292 zu einem Unfall zwischen Auto und Wildschwein. Eine 52-jährige BMW-Fahrerin war von Waibstadt in Richtung Sinsheim unterwegs, als zwei Wildschweine die Fahrbahn querten. Der BMW kollidierte mit einem der Wildschweine, welches tot auf der Fahrbahn liegen blieb. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Am Abend gegen 23.30 Uhr gab es dann an der Auffahrt der B292 auf die Landesstraße L530 in Helmstadt den zweiten Wildunfall. Eine 45-jährige Mini-Fahrerin fuhr von Helmstadt auf die L530 in Richtung Epfenbach auf, als ein Wildschwein die Straße querte und frontal mit dem Mini kollidiert.

Die Fahrerin blieb unverletzt, für das Wildschwein kam jede Hilfe zu spät. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.