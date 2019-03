Waibstadt. (pol/mare) Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind zwei Fahrgäste am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Eine 59-jährige Frau fuhr demnach mit ihrem Opel um kurz vor 9 Uhr auf der Hauptstraße und wollte auf die Bundesstraße B292 einbiegen. Sie musste aber abbremsen, was der Busfahrer hinter ihr zu spät bemerkte. Der Bus fuhr auf.

Zwei Fahrgäste verletzten sich leicht, wurden vor Ort behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel Astra entstand ein kleiner Schaden, ebenso am Bus.