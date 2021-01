Sinsheim. (pol/lyd) Am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Sinsheim nach Waibstadt gerufen, da in einem dortigen Hinterhof eine Griffparty mit einer größeren Personengruppe stattfinden würde.

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten in besagtem Hinterhof eine Grillparty am offenen Lagerfeuer feststellen, an der sich mindestens neun Personen aus unterschiedlichen Haushalten ohne Mundschutz und Mindestabstand beteiligt hatten.

Weitere Teilnehmer hatten sich offensichtlich zuvor bereits entfernt. Mit dem polizeilichen Ende der Grillparty erwartet die festgestellten Teilnehmer nun ein saftiges Bußgeld.