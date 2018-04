Waibstadt. (pol/mare) Am Montagvormittag verschafften sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt in eine Maschinenhalle im Waibstadter Weg in Daisbach und entwendeten diverse Werkzeuge. Das berichtet die Polizei.

Darunter befanden sich unter anderem ein Akkutrennschleifer sowie ein Akkuschrauber im Wert von mehreren hundert Euro. Ebenfalls gestohlen wurde der in der Maschinenhalle abgestellte, etwa 20 Jahre alte Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen HD-DS 1975.

Die Tatzeit dürfte bisherigen Feststellungen nach zwischen 9 und 11.45 Uhr liegen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder gar Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.