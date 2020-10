Stetten. (jubu/pol/fsd) Zum zweiten Mal binnen weniger Tage mussten Einsatzkräfte zu einem Unfall zwischen Stetten und Schwaigern ausrücken. Eine 28-Jährige war in der Unfallkurve bei den Brüchlehöfen am Samstagmorgen mit ihrem Nissan Juke unterwegs. Gegen 9 Uhr sei ihr nach eigenen Angaben ein Autofahrer, der womöglich mit seinem schwarzen Fahrzeug einen anderen Wagen überholte, entgegengekommen. Daraufhin stieg die Fahrerin auf die Bremse und wich, um eine Kollision zu vermeiden, in den Grünstreifen aus. Doch das wurde ihr zum Verhängnis: Beim Ausweichmanöver verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links ins Schleudern. Der Nissan der jungen Frau überschlug sich daraufhin und kam im Grünbereich zum Liegen. Die 28-Jährige wurde bei dem Überschlag verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zuvor war sie von Ersthelfern aus dem Wrack gerettet worden. An dem Juke entstand Totalschaden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Der Fahrer, der ihr entgegengekommen war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Polizei liegen keine Beschreibungen des aggressiven Überholers oder des überholten Autos vor. Es soll sich in beiden Fällen um dunkle Fahrzeuge gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen unter Telefon 07133 / 2090 in Verbindung zu setzen.

Die gefährliche Kurve an der K 2160 auf Gemarkung Schwaigern sorgt in der vergangenen Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Erst vergangene Woche wurde eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt, nachdem sie in der Kurve mit einem anderen Wagen zusammengestoßen war.