Sinsheim. (pol/rl) Am Samstagabend waren ein 35-Jähriger und ein 39-Jähriger randalierend durch die Neulandstraße und das Stadtzentrum von Sinsheim gezogen Zwischen 19.30 und 23 Uhr zerkratzte der 35-Jährige das Auto eines 28-Jährigen, klaute ein antikes Bügeleisen aus einer Gaststätte und schlug damit die Scheibe an einem geparkten Auto ein. Zudem versetzte er einem 23-Jährigen einen Kopfstoß und beleidigte eine 21-jährige Frau. Dann zerkratzte er ein weiteres Auto und riss daran die Außenspiegel ab. Zuguterletzt soll er noch an einem Motorroller ebenfalls die Außenspiegel abgerissen haben.

Ein Geschädigter und dessen Angehörige stellten die beiden Randalierer in der Allee und hielten sie fest, bis die Polizei eintraf. Die beiden Randalierer waren weiterhin äusserst aggressiv und wurden zum Polizeirevier Sinsheim gebracht. Ein Alkoholtest bei dem 39-Jährigen stellte einen Wert von mehr als 2,2 Promille fest. Der 35-Jähriger war so betrunken, dass er nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen. Als ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte, wehrte er sich, sodass sie unter Zwang entnommen werden musste.

Zeugen der Vorfälle und weitere Geschädigte können sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 melden.