Sinsheim. (pol/mare) Der Besuch zweier Männer in einer Chocolaterie in der Hauptstraße ist einer Verkäuferin es am Mittwochnachmittag sauer aufgestoßen. Wie die Polizei nämlich mitteilt, machten die Betrüger durch einen Wechselgeldtrick Beute.

Die zwei Männer betraten gegen 15.20 Uhr den Laden und wollten eine Praline kaufen. Einer der beiden Männer legte der Kassiererin einen 50-Euro-Schein hin. Danach entschloss er sich jedoch, mit einem Euro zu bezahlen, weshalb die Angestellte ihm den Geldschein wieder zurückgab.

Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch und bat sie dann, den 50-Euro-Schein zu wechseln. Als sie ihm das Wechselgeld überreichte und dafür den 50-Euro-Schein zurückforderte, gab der Mann an, dass sie den Schein bereits in die Kasse gelegt hätte. Anschließend verließ das Duo mit dem Wechselgeld den Laden und ging in unbekannte Richtung davon.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Einer der beiden war etwa 1,85 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt, stämmig und breit gebaut. Er hatte kurze, schwarze hoch gegelte Haare, braune Augen, eine etwas breitere Nase und trug ein blaues Oberteil und eine silbernen Kette. Im Nacken hatte er ein Tattoo, eventuell ein Schriftzug oder ein Kreuz. Er hatte ein gepflegtes Äußeres.

Sein Komplize war circa 1,80 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt mit rundem Gesicht und kurzen schwarzen Haare. Er hatte ein weißes Oberteil an.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 07261/6900 melden können.