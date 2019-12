Sinsheim. (pol/mare) Die Polizei hat die Kontrollen in Sinsheim fortgesetzt. Das berichten die Beamten.

Dabei wurden am Donnerstag an zwei Kontrollstellen in der Innenstadt 70 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden insgesamt fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wegen Besitzes von kleineren Mengen von Rauschgift festgestellt. Ein Autofahrer stand unter Drogeneinfluss, einem weiteren Autofahrer wurde die Weiterfahrt wegen technischer Mängel an seinem Fahrzeug untersagt. In zwei Fällen wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung von Dokumenten ermittelt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.