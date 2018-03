Sinsheim. (pol/van) Zu einem Unfall mit erheblichem Schaden ist es am Dienstagabend gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 18-Jähriger war kurz vor 22 Uhr mit seinem Mercedes auf der Dührener Straße in Richtung Bundesstraße 292 unterwegs. Als er an der Kreuzung zur B292 nach links in Richtung Dühren abbog, geriet er nach Angaben der Beamten in der Kurve ins Schlingern und beim Gegenlenken anschließend nach rechts auf den Abbiegestreifen.

Ein nachfolgender 18-jähriger Opel-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen den querstehenden Mercedes und drückte diesen gegen die Leitplanken.

Der Mercedes-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.