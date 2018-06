Sinsheim. (pol/rl) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Motorrad kam es in der Nähe der Rhein-Neckar-Arena am Sonntagnachmittag. Der 19-jährige Fahrer eines Fiat Vans war von Sinsheim kommend auf der Landesstraße L550 in Richtung Sinsheim-Weiler unterwegs. Gegen 12.40 Uhr fuhr er in Höhe der Dietmar-Hopp-Straße in den Kreisverkehr. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 62-jährigen Motorrad-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Danach wurde er von Sanitätern vor Ort versorgt. Das stark beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.