Sinsheim. (pol/mare) Nicht mehr fahrbereit war der Opel Corsa, der am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr in einen Verkehrsunfall in der Sinsheimer Straße verstrickt gewesen war. Das meldet die Polizei.

Verursacht hatte den Unfall ein 67-jähriger Opel-Astra-Fahrer: Beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Sinsheimer Straße hatte er den Corsa übersehen. Trotz einer Vollbremsung des 26-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf über 3000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Corsa schließlich ab. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.