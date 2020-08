Sinsheim. (jubu/mare) In der Neulandstraße in Sinsheim hat am Dienstagabend ein Baucontainer Feuer gefangen. Ersten Meldungen zufolge geriet der Container gegen 20.40 Uhr auf dem Gelände eines Verpackungsunternehmens in Brand.

Die Sinsheimer Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Verletzte gab es keine.

Weitere Informationen folgen ...