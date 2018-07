Reichartshausen. (pol/rl) Von einem Auto erfasst worden ist ein neunjähriges Mädchen am Sonntagnachmittag. Ein BMW-Fahrer war auf dem Roter Weg unterwegs, als das Mädchen plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Straße rannte. Der 23-jähige Fahrer bremste scharf und zog den BMW nach links. Trotzdem prallte die Neunjährige mit dem Kopf gegen die Windschutzschreibe.

Gemeinsam mit den Eltern des Mädchens brachte der 23-Jährige das Mädchen direkt nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Neben einer Schürfwunde am Ellenbogen, hatte es glücklicherweise nur Prellungen erlitten und konnte das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.